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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯黨內初選勝出　媒體人：不喜歡她的方式但這一仗打的漂亮

▲▼徐巧芯回應昨日綠營側翼攻擊的事件。（圖／攝影中心攝）

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／攝影中心攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯擊敗現任立委費鴻泰，贏得黨內初選提名。回顧徐巧芯與費鴻泰兩人自投入選舉後一路纏鬥，資深媒體人羅友志表示，「雖然不喜歡巧芯的方式，但是這一仗打的真漂亮」，並喊話藍營老一輩，「新世代來臨，你們跟得上嗎？」

國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選結果22日出爐，黨員投票徐巧芯共763票，費鴻泰則為762票；民調部分委託「全方位市場調查公司」及「世新大學知識經濟發展研究院民意調答研究中心」負責，平均民調，徐巧芯為51.795％、費鴻泰則為48.205％，而根據國民黨初選辦法，經3成黨員投票加上7成民調計算，最終徐巧芯獲51.266％，費鴻泰則拿48.73％。

徐巧芯與費鴻泰為爭取提名，先是為了「世代交替」隔空交戰，由因傳出「大局條款」風波不斷。隨著民調日期接近，雙方還一度爆出肢體衝突，在市場掃街拜票時狹路相逢時，徐巧芯為辯論之事緊握住費鴻泰的手，費鴻泰收手後笑說這樣手會很痛，徐巧芯則狠酸，「這樣就手痛怎麼進立法院打仗？」費鴻泰當下回應，「槍口對外、不打內戰」。

然而，就在費鴻泰轉身繼續拜票後，徐巧芯仍緊追在後要求舉辦辯論，卻一度跌倒在地，並指控遭費鴻泰的助理所推。事後，徐巧芯表示，現場場面混亂，她不會追究，只是以為費鴻泰會轉頭關心，沒想到他卻直接離開，但她也是尊重。

而在黨員投票前晚，徐巧芯辦公室突發緊急聲明，說他們接獲民眾具名檢舉，指控鴻泰疑似違反公約涉嫌「包車載人來投票」，費鴻泰則澄清，這是抹黑栽贓，喊話徐巧芯「有證據就去黨中央檢舉，去地檢署檢舉也歡迎，更別忘帶著媒體作秀。」之後又有對話截圖曝光，指涉包車的人是松友里里長張海秋。張海秋回應，此事與費鴻泰無關，他是準備專車提供年長者可以方便到投票所投票，任何黨員都可以搭乘，更直言是他害了費鴻泰。

對於勝選，徐巧芯透過臉書發文表示，「我們一起創造了奇蹟，寫下了歷史！謝謝大家，也特別感謝費鴻泰委員即時給我肯定」，並呼籲初選後藍營要團結一致對外，讓國民黨國會過半、重返執政；而爭取六連霸失利的費鴻泰則簡短回應，「恭喜徐巧芯，任重道遠，感謝大家」。

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關鍵字：

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