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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

還是不喜歡黨員投票！徐巧芯笑全台只有這選區三七制　曝下一步計畫

▲▼徐巧芯公布「許淑華相簿」。（圖／記者杜冠霖攝）

▲徐巧芯公布「許淑華相簿」。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨台北市黨部22日宣布，台北市第7選區（信義、南松山）立委初選，由北市議員徐巧芯勝出。對於初選規定，徐巧芯還是頗有微詞，她受訪時表示，如果可以還是希望不要黨員投票，若真的要黨員投票，要把所有程序好好整理，也要努力讓黨員結構等同一般社會結構，「聽說其他選區不會用到黨員投票，其他年輕世代會怎麼協調就後續再觀察。」

徐巧芯表示，她在兩份民調以及黨員民調都勝出，感謝選民朋友的支持，希望年輕世代能夠在國民黨傳承、保衛中華民國，自己會繼續奮戰到底，沒有人相信她能在黨員投票勝出，「但我在向黨員報告記者會說我會贏，即便知道制度對年輕人太難，我也會拼盡一切、感動大家，希望國會過半重返執政。」

徐巧芯指出，接下來還有很多年輕世代要初選，自己會全力幫助大家，讓全台灣民眾跟年輕人知道，國民黨正在改變、世代傳承，新時代來臨了，「除了我之外，年輕世代要團結對外，才能展現新氣象、達成2024國會過半目標。」

至於是否對初選結果感到意外？徐巧芯表示，自己在先前記者會就告訴大家會贏，意外的地方是黨員投票贏一票，這個太戲劇性，一開始覺得黨員投票打平、小贏、小輸，自己就能出線，今天真的非常感動，沒想到黨員朋友這麼願意給年輕世代機會，要永遠相信選民跟黨員，只要展現出戰力 能夠堅持住，「政治人物說我就差你一票，是真的就差一票，不是差很多！」

對於其他選區？徐巧芯建議，還是不要黨員投票，新的規定是要看身分證，這是對的，但只是過去四種可以選一種，但有太多黨員只帶健保卡沒辦法投票，甚至氣的要退黨。

徐巧芯表示，若真的要黨員投票，要把所有程序好好整理，選前兩天自己都還沒收到完整黨員名單，還好黃呂錦茹很幫忙，馬上通知黨中央，國民黨要努力讓黨員結構等同一般社會結構。

徐巧芯直言，黨員投票規範上也要更明確，如果這些問題能夠解決掉當然可以納入，若是不行還是用全民調比較沒爭議，最好不要再有黨員投票，「聽說其他選區不會用到黨員投票，其他年輕世代會怎麼協調就後續再觀察。」
 

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