寫歷史！徐巧芯初選出線「最意外這點」　再喊黨中央重用費鴻泰

▲徐巧芯公布「許淑華相簿」。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨台北市黨部22日宣布，台北市第7選區（信義、南松山）立委初選，由北市議員徐巧芯勝出。徐巧芯受訪時表示，很多人都是重要推手，包括前台北市長柯文哲、孫文學校校長張亞中、新竹市長高虹安，整合之路並不簡單。徐也再次呼籲黨中央，費鴻泰很多專業領域有長才，黨應該重用他，松信雙贏、戰力加倍，需要黨中央的幫忙。

徐巧芯表示，非常感謝國民黨黨員跟支持者，有他們共同努力，才能寫下歷史、共創奇蹟，過去年輕候選人很難能夠勝出、大家都說水很深，這樣的制度裡年輕人沒辦法出頭，這些障礙都是真的，但自己也不想喊著不公平但無所作為，自己拜訪黨員朋友超過百位、一票一票向大家拜託，這次真的是一起寫下歷史。

徐巧芯表示，她在兩份民調以及黨員民調都勝出，感謝選民朋友的支持，希望年輕世代能夠在國民黨傳承、保衛中華民國，自己會繼續奮戰到底，沒有人相信她能在黨員投票勝出，「但我在向黨員報告記者會說我會贏，即便知道制度對年輕人太難，我也會拼盡一切、感動大家，希望國會過半、重返執政。」

徐巧芯指出，接下來還有很多年輕世代要初選，自己會全力幫助大家，讓全台灣民眾跟年輕人知道，國民黨正在改變、世代傳承，新時代來臨了，「除了我之外，年輕世代要團結對外，才能展現新氣象、達成2024國會過半目標。」

徐巧芯直言，感謝費鴻泰，很有君子風度也遵守初選承諾，第一時間寫下任重而道遠，自己也馬上留言回覆，初選結束了，這是團結對外的開始，會打電話跟他約見面、把初選的紛擾講開，「我們都是同黨同志，呼籲黨中央，費鴻泰很多專業領域有長才，黨應該重用他，一起打拼重返執政的任務，松信雙贏、戰力加倍，需要黨中央的幫忙。」

至於是否對初選結果感到意外？徐巧芯表示，自己在先前記者會就告訴大家會贏，意外的地方是黨員投票贏一票，這個太戲劇性，一開始覺得黨員投票打平、小贏、小輸，自己就能出線，今天真的非常感動，沒想到黨員朋友這麼願意給年輕世代機會，要永遠相信選民跟黨員，只要展現出戰力能夠堅持住，「政治人物說我就差你一票，是真的就差一票，不是差很多！」

至於是否憂心初選裂痕無法彌補？徐巧芯回應，一定會有人幫忙CPR，有很多人士在背後是重要推手，包括張亞中、直播主、藍營年輕世代甚至柯文哲、高虹安等等，所有在野力量都集中在一起，整合這條路不好走，自己會很謙卑繼續做，費鴻泰是資深政治人物，感謝他第一時間回應，很多地方他更有經驗，若能跟他請教相信很有助益。

至於在費鴻泰本命區勝出，是否有特別經營？徐巧芯表示，當然有，本來以為只有兩個投開票所，信義國中是很臨時才加的，花了特別多心思跟周邊選民拜託，很感動在這裡贏下來，相信拼勁有被選民看到、只有感謝。

對於選戰規劃，徐巧芯表示，空戰跟陸戰都很重要，大家都只看到空戰，但自己陸戰也很努力，2024空戰部分，不管是年輕世代還是未來總統候選人都會一起配合努力，要共同整合才有力量。

