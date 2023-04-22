遭徐巧芯曝走光照　許淑華反酸「芯水小偷」：不要只有拜票才看到人

▲台北市議員許淑華。（圖／記者呂晏慈攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市黨部22日宣布，台北市第7選區（信義、南松山）立委初選，由北市議員徐巧芯勝出；而徐也遵守承諾公布「血流成河」的競選對手許淑華相簿，直指許未到北市議會質詢。對此，許淑華反擊，地方都反應很少在選區看到「芯水小偷」，希望徐議員在未來半年的選戰中，不要只有拜票的時候看得到人。

許淑華說，徐巧芯議員過去自稱國民黨「惡女」，以「不服就幹」為理念，初選期間不但對費鴻泰委員上演街頭拉扯劇、替費委員規劃人生，更以「公布許淑華相簿」為題材炒作新聞，「我想徐議員的種種努力，並未辜負她給自己的稱號與理念」。

許淑華指出，縱然政黨不同，但她依然要公道的說，費鴻泰委員任內為松信爭取大小建設，今天在最繁華的信義計劃區旁，仍能保存台灣第一個眷村-四四南村，費鴻泰委員功不可沒。

「很遺憾費委員遭遇對手瘋狂地造假抹黑。」許淑華說，費鴻泰委員在地方誠懇經營，卻被瘋狂潑糞、被人格毀滅，甚至連國民黨籍的里長都無法倖免，即便是長期支持國民黨的人也都會感到不捨。

針對徐巧芯召開記者會質疑未出席市議會會議的「走光」照，許淑華反嗆，徐議員當了4年議員還搞不清楚議事狀況，大會簽到沒有規定一定要在會場，議員可以在外面會勘、開協調會，做真正議員該做的工作，且辦公室都有電視螢幕可以看到議場狀況。

許淑華反問，徐議員若是有不清楚，可以去問問自己黨內議員徐弘庭及其他同黨議員，是否也是每週三固定開中常會？

同時，許淑華也公開每週固定行程，表示自己每週三都配合律師及里長時間，從下午2點到4點於安順宮、4點到6點於長春里辦公處處理地方法律服務，以及開協調會等。

許淑華表示，自己16年來累計7萬多筆服務案件並非無中生有，都是踏踏實實在做好議員的工作，並強調「我是真的很認真在工作的喔！謝謝徐議員的指教！」最後許也建議徐，「與其做無聊指控，不如多幫人民謀福利」。