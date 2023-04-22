先一步為客戶想到解決方案　東購客服之星周玲羽

文／周玲羽



大家好~我是東森購物-服務一處周玲羽，主要承接售後服務處理，像是退換貨、客戶抱怨處理，業外執行問券、買加購商品銷售等。真的很開心可以獲得這項殊榮，感謝長官們的鼓勵和肯定，我會繼續秉持一貫熱忱的服務，提供給消費者一個安心歡樂的購物環境。



雖然已在東森服務了將近九年的時間，但還是有很多需要學習的地方，從一開始對處理客訴，面對客戶的問題，一開始擔心自己無法勝任，但接觸久了發現只要善用同理心，站在客戶立場著想，所有問題均能迎刃而解，滿足客戶的需求，給予意想不到的服務，使我的使命，當客戶給我一個稱讚或滿意的結束通話，也是我服務成長的動力。

我認為東森購物與其他購物平台提供給客戶最不一樣的是「五星服務」熱心、耐心、細心、同理心、安心。







在線上服務以來，遇到很多會員都會拿東森跟其他購物台比較，都說東森的客服人員都很熱心而且很有耐心，就算只有詢問商品問題，也會很細心比較並說明兩者不同的地方，讓會員可以更了解商品進而選擇更適合自己的商品；而且商品再辦退的時候，也不會有壓力，線上客服都會站在同理心的立場了解商品的合適性，更加上東森提供24H專人的免付費電話，也讓會員不管在任何時間都可以打電話進來訂購詢問、安心購物。



我認為最好的客戶服務就是搶先一步為客戶想到解決方案，就如同有一次客戶因無法配合司機的配送時間，而我剛好看見商品可以超商取貨，就跟客戶建議可以使用超商取件，設身處地的解決客戶的問題，才是最棒的服務，也展現我們的服務價值。



東森購物客體中心2022年6月東森購物客服之星 服務一處周玲羽



《在長官/同儕眼中的玲羽》

玲羽，團隊中的精神糧食、開心果！



熱情活潑的互動，待客如親的服務，把客戶當成自己家人一樣給予客戶暖心的關懷！

她是周玲羽，個性像個鄰家大姊姊一樣，總是像陽光般的充滿朝氣，遇到客戶來電總會耐心的聆聽客戶需求，用最熱忱的服務溫暖每一位客戶，與生俱來的熱心，不論客戶遇到再大的問題，都能用心、耐心、關心的做好服務。







《玲羽的待客之道》

服務好每一位客戶是客服的使命，秉持著五顆心的服務理念，創造服務的價值！



站在客戶的立場設身處地的為客著想，讓每位客戶有賓至如歸的感受，秉持一顆誠摯且貼近客戶的心，學習讓聲音表情充滿活力，盡量找適合的方法協助客戶，永遠超出客戶的期待，獲得客戶認同。

在選擇客服這條已經經歷9年的職場道路上，漸漸地了解到，其實當自己的情緒被客戶帶著走時，是無法解決問題的，反而有時候會把自己帶入黑洞，然而在公司多年的栽培下，努力學習以站在客戶的立場，了解客戶的弦外之音，因為每位客戶情緒的背後，隱藏的可能是客戶真正的訴求，唯有跳脫自己的情緒，才能夠洞察客戶背後隱性訴求，給予最正確解決方案與最滿意的服務品質。





