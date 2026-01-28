故宮「翠玉白菜」平安歸國！捷克館長護送返台　將宣布回饋展

▲國立故宮博物院人氣國寶〈翠玉白菜〉從捷克平安歸國，已悄悄回到故宮展間。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

故宮「翠玉白菜」自去年9月到捷克國家博物館展出，期間還接到恐嚇攻擊威脅，如今平安回國，原先預計在春節亮相，但目前有民眾驚喜發現，翠玉白菜已回到故宮北院302陳列室。故宮將在明（29）日正式發布媒體見面會，捷克國家博物館總館長盧卡其也來台會面，還將預告台灣回饋展內容。

故宮「翠玉白菜」等上百件文物，在去年9月12日至12月31日期間，前往捷克國家博物館的《故宮文物百選及其故事》特展，吸引超過30萬名參觀者。

在捷克展覽的初期，故宮曾接獲電子恐嚇郵件，內容指出若不撤展可能遭遇恐攻。故宮當時隨即與捷方保持聯繫，加強安全維護，捷克博物館館長盧卡其（Michal Lukeš）也承諾在展期結束後，將會親自押運，護送文物安全回台。

▲「翠玉白菜」於捷克博物館展出時，館長盧卡其（Michal Lukeš）（左）與故宮院長蕭宗煌（右）合影。（圖／記者林育綾攝）

故宮副院長余佩瑾在去年底說明，為了保障「翠玉白菜」等文物的安全，回台的確切日期保密，無法對外透露，但農曆春節一定能在大眾眼前亮相。

不過如今已有民眾發現，翠玉白菜已悄悄回到故宮「國寶薈萃」302陳列室。故宮將於1月29日正式對外宣布相關消息，除了宣布「翠玉白菜」重返北院崗位與國內外觀眾見面，捷克國家博物館總館長盧卡其也將預告「台灣回饋展」規劃內容。