一句簡單讚美是我們服務的動力　東購客服之星李蕙辰





文／李蕙辰



大家好~我是東森購物-營銷一處李蕙辰，在東森購物已服務2年，主要負責承接客戶訂購商品、售後服務、推薦好商品等工作。每日秉持著一顆服務的熱忱，讓客戶滿意我的服務是我工作上最大的成就及目標。



感謝東森長官及同事的支持與肯定，很榮幸得到這個殊榮，蕙辰將持續秉持這份熱情與動力，抱持著以客為尊的服務精神，提供每位客戶超越預期的服務感受。







同理心讓客上心是我的座右銘！為客戶設身處地的服務態度，處理客訴時將心比心，相信在為客戶解決問題的當下，客戶絕對能感受到我服務的溫度。任何事都要先認同客戶再做處理，多點同理心服務自然就到位！



東森購物一路走來始終如一，除了提供最多元化的商品外，也極力為客爭取優惠及權益，堅持「東森嚴選」就是品質保證，有一句話說「客戶愛我千百遍，我待客人如初戀」，在東森服務的這幾年最常聽到客人稱讚我們「東森客服就是這麼親切，全台沒有一間客服這麼棒」，一句簡單的讚美，就是我們服務的動力， 東森不只是績優企業，更是一個行善企業。疫情期間為幫助全台小農共渡難關，總是推出各式各樣的農產品，推薦給東森的會員，讓大家在家就能吃到全台灣最棒的農產品！



有溫度的服務及同理心經營客戶，真心為客戶著想，提供超出客戶預期以外的服務及倍受尊榮的購物享受，精準掌握到每位客戶的需求，讓客戶留下美好的購物體驗，這就是最棒的客戶服務！在東森真的只要肯努力，東森就會是我發光發熱的舞台。







東森購物客體中心2022年12月客服之星 營銷一處李蕙辰



《在長官／同儕眼中的蕙辰》

開朗的笑聲總能充斥整個辦公室，活潑有禮貌的應對，專業又不失親切的她是營銷一處的開心果-李蕙辰

工作上具備嚴謹的要求，隨時提供熱情的服務，蕙辰2年多來的客服生涯，就是要把每一位客戶都服務到服服貼貼的。

蕙辰，活潑爽朗的個性，相處上就像鄰家姊姊一樣地親切且溫暖，任職客服角色共2年多來，，總能在家庭與工作中尋求一個平衡點，在工作上具備熱情的服務、熟練的專業知識，她擁有高度的自我標準，把超越客戶期望設定為自己努力的目標，總是堅持不懈的克服每個複雜的客戶問題，更是公司新進同仁學習的模範生，而蕙辰也從不吝嗇分享經驗，也能讓新進同仁感受到她滿滿的關愛，備感溫暖。





《蕙辰的待客之道》

待客如親，是我秉持做好服務的信念，提供給每位客戶六星級的全新購物體驗！

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我們無法選擇客戶，但我們可以選擇把服務做好！客人是我的朋友，我是他們的生活小管家！

客人是我的朋友，我是他們的生活小管家！



從事服務業10年的我，很喜歡與人交流，從談話及表情中能大略知道客戶的個性，不同的個性有不同的服務模式。

進入東森，從客戶的生活、家庭、個人的健康等等，都能為客戶找尋到適合他們的產品，從中也可以學習到不同的知識，為客戶找到對的產品，是非常有成就感的一件事。每通電話接起來總是用最熱情開朗的聲音迎接會員，也將開心的氣氛感染到話筒的另一端。

親切的語氣，就像在與朋友聊天一樣，有關心、耐心與愛心，讓會員感受一定很窩心，畢竟我們是服務客戶，該有的親切有禮是最基本的！

服務不難，立場互換，有同理心，將能征服每位會員。





