　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

仔細聆聽與感受客戶需求　東購客服之星顏珮樺

文／顏珮樺

大家好~我是東森購物-服務二處顏珮樺，在公司服務已邁入第20年，主要擔任客戶、廠商、物流、公司之間溝通橋梁、問題排除與售後服務等等。

常榮幸能夠在這麼多優秀的同事中被評選脫穎而出，獲得這次殊榮，讓我感到於有榮焉。真的要向我的長官和同事們表達感謝，因為大家平常在工作之餘，都會給我很多的建議與鼓勵，提供很多話術與問題溝通的處理方式，加上長官們細心指導，讓我能快速且正確的完成客戶訴求，甚至超越客戶期待，因為有長官和同事們無私的協助，我才會有今天的成績。

▲▼東森購物客體中心2023年1月客服之星　服務二處顏珮樺（圖／東購）

消費者若遇到問題，都會希望商家可以好好聆聽訴求，並給予滿意的答案。我也是消費者，所以當在工作的時候，都會用自己設身處地的感受客戶問題與需求，這時仔細聆聽是很重要的，才能知道問題癥結點，並且快速準確的與相關單位溝通協調，完成使命。

我覺得好的客戶服務，除了客服人員本身需要不斷學習商品的專業知識與長時間對問題處理的經驗累積，也要對客戶適時提供關懷並展現同理心，發自內心，從心做起。 把客戶當家人一樣，讓客戶安心與信任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

我覺得自己很有耐心，隨時把自己當成一個空瓶，每通電話都抱持熱情的態度聽著客戶對商品使用經驗分享，把客戶當成老師，與客戶保持愉悅的互動，獲得客戶信任與滿意的回應。工作中會遇到各種問題與狀況，我會把握機會向廠商了解各種商品特性及問題排除方式，並與同事交流討論，記取經驗，當在面對客戶五花八門的需求時，即能立刻並正確的為客戶說明。

▲▼東森購物客體中心2023年1月客服之星　服務二處顏珮樺（圖／東購）

我們每通電話撥出都代表著東森購物，因此不斷的學習與是必要的，公司每個人都有我值得學習之處，所以我真心感謝服務二處的夥伴，非常幸運能與大家共事，東森購物真是一個很棒的公司，才能讓我在這裡一待就是20年喔，我會繼續努力加油。

東森購物客體中心2023年1月客服之星　服務二處顏珮樺

《在長官/同儕眼中的珮樺》
專業的服務技能，熱忱親切的服務，把每一位客戶的事，當做自己的事來服務，給予客戶超乎期待的溫暖感動的優質服務。

她是顏珮樺，個性熱心助人，做事細心負責，具備良好的溝通技巧及專業技能，在工作上，將客戶當成家人堅持用心對待，來服務每位客戶，讓客戶感受到來至於東森家人的溫暖及關懷，這就是她個人所擁有獨具的個人魅力。

▲▼東森購物客體中心2023年1月客服之星　服務二處顏珮樺（圖／東購）

《珮樺的待客之道》
「做的永遠比客戶期待多一些」不是口號，是把客戶當成家人對待，耐心聆聽感同身受，去理解客戶的需求，才能正確快速提供解決方案，讓客戶感受到家人的對待，用心的服務，才是真正的待客之道。

成功沒有捷徑，只有讓自己不斷的成長，保持熱忱、積極、溫暖的心態，讓自己充滿正能量。

客戶就如同家人一樣，隨時站在家人的角度去思考，才能感同身受了解客戶真正的需求，希望能在處理的過程中，客戶能感受東森就如同家人的親切及關心的服務，對我來說就是被客戶肯定，也能讓我從工作中得到更多的成就感，我會持續努力，站在對待家人角度持續為客戶服務，讓客戶在東森消費時，感到溫暖感動的用心服務。

▲▼東森購物客體中心2023年1月客服之星　服務二處顏珮樺（圖／東購）
 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／張育成2分砲！　本季第3轟
80元排骨飯一開「氣到留負評」！老闆幽默回應千人笑翻
八大妹遭潑熱湯！他嗆「打女人干你們屁事」　結果大逆轉
趙詠華「正式切割林俊逸」　單身14年親揭感情現況
關鐵門營業遭取消訂單！老闆爆氣「痛扁女外送員」　店名被制裁了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

先一步為客戶想到解決方案　東購客服之星周玲羽

待客如親是最棒的客戶服務　東森購物客服之星莊惠羽

一句簡單讚美是我們服務的動力　東購客服之星李蕙辰

享受和客戶對話分享人生經驗　東購客服之星何淑雅

以真誠的心打動顧客　東購客服之星吳哲詳

不求做得最好，但求做得更好　東購客服之星蕭文宗

用自己想被服務的方式去服務客戶　東購客服之星李旻純

有種服務叫做不負期待　東購客服之星李瑞卿

在服務中享受生活　東購客服之星陳韻秋

多一點用心多一句關心，讓客戶開心很久！東購客服之星蘇語璇

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

被潑湯女正面

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

大甲媽起駕！火辣闆娘來開攤　地瓜球大包19粒→14粒悄漲價

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

屁孩半夜街上喊部隊起床？　一查身分竟是金門26歲士官

AKIRA秀台語「黃色笑話也要翻譯」　被問2胎...王彩樺救援自爆「更年期了」

曾智希吻戲「來真的」老公親自指導　看陳志強拍床戲吃醋：回來演一遍！

費鴻泰六連霸立委夢碎！　徐巧芯勝「接住您的傳承」

南投蓮華池「日賞桐花夜賞螢」　林試所提供秘密景點

仔細聆聽與感受客戶需求　東購客服之星顏珮樺

轉雨降8度！　變天時間曝

失去摯親感受不真實！痛到不敢直視⋯心理師：願意說才能開始承受

糖尿病患不用只喝水！　研究：喝「2飲品」死亡風險降2成

80元排骨飯一開「氣到留負評」！老闆幽默回應千人笑翻：很屌

今彩539頭獎　一口氣「開出5注」！

關鐵門營業遭取消訂單！老闆爆氣「痛扁女外送員」　店名被制裁了

解封國門出國夯　近7成民眾卻不知「1重要規定」

大樓管委會要外送員「繳管理費」！公告曝光同行氣炸：凹到這裡來

反竹圍福海宮迫遷信眾向玉帝「告御狀」　要求政府原廟完整保存

丫頭一回台北「鼻子壞掉了」！超真實對比照曝：很可憐…網掀共鳴

嘉義市2023油桐花季　東義路圓林仔社區熱鬧登場

南投蓮華池「日賞桐花夜賞螢」　林試所提供秘密景點

嘉義市青年創業實戰市集先磨練　「Open Possible Market」開幕

台灣電子商務協會拜會凱創實業　探究電商成功路徑

女上男下！　「雞歪」可用3種體位

雞蛋「蛋尖朝下擺」才新鮮？專家解答　放冰箱前1動作：味道隔絕了

體感溫度54度！泰國多地極端高溫　當局建議民眾避免出門

張育成2分砲本季第3轟　紅襪只差釀酒人1分

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

生活熱門新聞

她買80元排骨飯怒給負評！老闆回應了

室友堅持「天天帶男友洗澡」！妹子看傻了

她怕熱穿這套！朋友一看罵：奶都露出來了

轉雨降8度！　變天時間曝

關鐵門營業遭取消訂單！老闆怒扁女外送員

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

網瘋傳八大妹毀容照！照片本人澄清

八大妹滿臉包紗布　網湧入IG關心「別再說她沒事」

大樓要外送員「繳管理費」！同行見公告氣炸

近7成民眾不知「回國1重要規定」

今彩539頭獎「5注中獎」

糖尿病患喝「2飲品」死亡風險降2成

八大妹燙傷毀容！他曝驚悚後果：潑湯前怎沒想清楚

被潑熱湯「八大妹超淡定」！網曝後續：痛苦才要開始

更多熱門

相關新聞

先一步為客戶想到解決方案　東購客服之星周玲羽

先一步為客戶想到解決方案　東購客服之星周玲羽

我認為最好的客戶服務就是搶先一步為客戶想到解決方案，就如同有一次客戶因無法配合司機的配送時間，而我剛好看見商品可以超商取貨，就跟客戶建議可以使用超商取件，設身處地的解決客戶的問題，才是最棒的服務，也展現我們的服務價值”

待客如親是最棒客服　東購客服之星莊惠羽

待客如親是最棒客服　東購客服之星莊惠羽

一句讚美是服務動力　東購客服之星李蕙辰

一句讚美是服務動力　東購客服之星李蕙辰

積極服務讓客戶感受到被重視　東購客服之星白珊慈

積極服務讓客戶感受到被重視　東購客服之星白珊慈

享受和客戶對話分享人生經驗　東購客服之星何淑雅

享受和客戶對話分享人生經驗　東購客服之星何淑雅

關鍵字：

東森登峰雲東森購物客體中心東森購物客服之星顏珮樺

讀者迴響

熱門新聞

八大妹「遭熱水毀容」草爺發聲

八大妹被潑熱湯！3主角遭肉搜曝光

動力火車唱一半...他突出聲飆嗓！　竟是「超大咖金曲歌王」全場暴動

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

她買80元排骨飯怒給負評！老闆回應了

室友堅持「天天帶男友洗澡」！妹子看傻了

她怕熱穿這套！朋友一看罵：奶都露出來了

八大妹遭潑熱湯！他嗆「打女人干你們屁事」

轉雨降8度！　變天時間曝

趙詠華「正式切割林俊逸」！

老公恐入獄14年「安以軒行蹤成謎」！

關鐵門營業遭取消訂單！老闆怒扁女外送員

獨／炎亞綸罕見爆哭！手抱「一出生被棄養女嬰」父愛爆棚

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

大便拉不乾淨！她一照慘罹「冠軍癌」　醫揭13大警訊別拖

更多

最夯影音

更多
17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光
40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

被潑湯女正面

被潑湯女正面

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

大甲媽起駕！火辣闆娘來開攤　地瓜球大包19粒→14粒悄漲價

大甲媽起駕！火辣闆娘來開攤　地瓜球大包19粒→14粒悄漲價

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面