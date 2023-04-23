仔細聆聽與感受客戶需求　東購客服之星顏珮樺

文／顏珮樺



大家好~我是東森購物-服務二處顏珮樺，在公司服務已邁入第20年，主要擔任客戶、廠商、物流、公司之間溝通橋梁、問題排除與售後服務等等。

常榮幸能夠在這麼多優秀的同事中被評選脫穎而出，獲得這次殊榮，讓我感到於有榮焉。真的要向我的長官和同事們表達感謝，因為大家平常在工作之餘，都會給我很多的建議與鼓勵，提供很多話術與問題溝通的處理方式，加上長官們細心指導，讓我能快速且正確的完成客戶訴求，甚至超越客戶期待，因為有長官和同事們無私的協助，我才會有今天的成績。





消費者若遇到問題，都會希望商家可以好好聆聽訴求，並給予滿意的答案。我也是消費者，所以當在工作的時候，都會用自己設身處地的感受客戶問題與需求，這時仔細聆聽是很重要的，才能知道問題癥結點，並且快速準確的與相關單位溝通協調，完成使命。

我覺得好的客戶服務，除了客服人員本身需要不斷學習商品的專業知識與長時間對問題處理的經驗累積，也要對客戶適時提供關懷並展現同理心，發自內心，從心做起。 把客戶當家人一樣，讓客戶安心與信任。

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我覺得自己很有耐心，隨時把自己當成一個空瓶，每通電話都抱持熱情的態度聽著客戶對商品使用經驗分享，把客戶當成老師，與客戶保持愉悅的互動，獲得客戶信任與滿意的回應。工作中會遇到各種問題與狀況，我會把握機會向廠商了解各種商品特性及問題排除方式，並與同事交流討論，記取經驗，當在面對客戶五花八門的需求時，即能立刻並正確的為客戶說明。







我們每通電話撥出都代表著東森購物，因此不斷的學習與是必要的，公司每個人都有我值得學習之處，所以我真心感謝服務二處的夥伴，非常幸運能與大家共事，東森購物真是一個很棒的公司，才能讓我在這裡一待就是20年喔，我會繼續努力加油。



東森購物客體中心2023年1月客服之星 服務二處顏珮樺



《在長官/同儕眼中的珮樺》

專業的服務技能，熱忱親切的服務，把每一位客戶的事，當做自己的事來服務，給予客戶超乎期待的溫暖感動的優質服務。

她是顏珮樺，個性熱心助人，做事細心負責，具備良好的溝通技巧及專業技能，在工作上，將客戶當成家人堅持用心對待，來服務每位客戶，讓客戶感受到來至於東森家人的溫暖及關懷，這就是她個人所擁有獨具的個人魅力。





《珮樺的待客之道》

「做的永遠比客戶期待多一些」不是口號，是把客戶當成家人對待，耐心聆聽感同身受，去理解客戶的需求，才能正確快速提供解決方案，讓客戶感受到家人的對待，用心的服務，才是真正的待客之道。

成功沒有捷徑，只有讓自己不斷的成長，保持熱忱、積極、溫暖的心態，讓自己充滿正能量。



客戶就如同家人一樣，隨時站在家人的角度去思考，才能感同身受了解客戶真正的需求，希望能在處理的過程中，客戶能感受東森就如同家人的親切及關心的服務，對我來說就是被客戶肯定，也能讓我從工作中得到更多的成就感，我會持續努力，站在對待家人角度持續為客戶服務，讓客戶在東森消費時，感到溫暖感動的用心服務。





