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獨樹一幟的「肉麻式服務」 受肯定　東購客服之星林育瑞

文／林育瑞

大家好，我是東森購物營銷二處-林育瑞，主要承接商品訂購與售後服務相關，像是訂購商品、退換貨處理、八折優惠通知，業外執行問券、買加購商品銷售等。

萬分的喜悅可以獲得這次的榮耀，謝謝客戶的微笑，造就了長官們的鼓勵和肯定，我相信只有心心相印的服務，才能深刻烙印在客戶心中，感受到真誠的溫暖，也才可以再造東森購物服務的巔峰。

每位客戶的個性都不同，但我相信「微笑是世上最好的語言；笑容是對待生活最好的態度」，只要我願意用真心、熱忱的態度去面對客戶，即使遇到再冷淡的客戶，也都能被我融化，大笑開懷，然後讚賞東森購物的服務讓人覺得好溫暖，這就是我最想聽見來自客戶喜悅的聲音!而這一切，也要感謝長官們，願意接受我自由活潑的與客應對方式，才能讓客戶感受到像是與家人朋友間的關懷互動，讓服務更有溫度與充滿歡笑。

▲▼東購客服之星林育瑞。（圖／東森購物提供）

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▲2023年07月東森購物客服之星林育瑞。(圖／東森購物)

東森購物跨足多樣化的領域，且積極創造新客群，所以目前除了電子商務，更跨足實體店面，例如：東森寵物、慈愛醫院、美食廣場等，就是為了能深入會員的日常生活，未來東森全領域將無所不在，提供多樣的商品，建立品牌信任度，滿足不同客戶的需求，提供更多元的購物體驗，絕對是業界的領頭羊。

我認為最棒的客戶服務是建立在「溝通」、「理解」、「解決問題」和「關懷客戶」的基礎上，所以在服務客戶時，我會耐心的聆聽客戶的需求與問題，並且尊重客戶的意見和感受，進而有效的解決客戶問題，提供給客戶明確的解決方案，再透過真誠的關懷客戶，以及不斷的追求改進，來滿足客戶的需求與期望，提供給客戶最棒的服務。

東森購物客體中心2023年07月客服之星林育瑞

《在長官/同儕眼中的育瑞》

爽朗的笑聲，提供客戶肉麻式的服務，出其不意的說出冷笑話，常常讓辦公室的同事們哭笑不得，是營銷二處的快樂小巨人。

他是林育瑞，個性活潑熱情，出身台南北漂工作，從電話行銷部轉調來營銷二處，找到屬於自己的人生舞台；育瑞擁有豐富的專業知識，及獨樹一幟的「肉麻式服務」，常常把客戶逗的開懷大笑，提供給客戶愉快的購物體驗。

育瑞人小志氣高，工作態度競競業業，做事細心負責，身為專業客服人員，堅持用心把服務做好做滿，藉以滿足每位客戶，解決客戶問題，聽到客戶笑聲，就是他在工作上獲得最大的成就感。

▲▼東購客服之星林育瑞。（圖／東森購物提供）

《育瑞的待客之道》

『耐心傾聽』是客服人員的第一堂課。仔細傾聽客戶的聲音，確保完全理解客戶的問題與需求，以熱情和尊重的態度對待客戶，除了盡一切努力解決客戶的問題或提供客戶所需的幫助外，虛心接受客戶的反饋，精進自己服務的質量。

▲▼東購客服之星林育瑞。（圖／東森購物提供）

『★生活像一面鏡子，你對它笑， 它也會對你微笑。』
每位客戶的個性都不同，但我相信「微笑是世上最好的語言；笑容是對待生活最好的態度」，只要我願意用真心、熱忱的態度去面對客戶，即使遇到再冷淡的客戶，也都能被我融化，大笑開懷，然後讚賞東森購物的服務讓人覺得好溫暖，這就是我最想聽見來自客戶喜悅的聲音！

而這一切，也要感謝長官們，願意接受我自由活潑的與客應對方式，才能讓客戶感受到像是與家人朋友間的關懷互動，讓服務更有溫度與充滿歡笑。
 

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