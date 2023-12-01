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對待客戶將心比心如同家人　東購客服之星王穎薇

文／王穎薇

大家好！我是東森購物服務一處王穎薇，主要承接售後服務處理，像是退換貨、客戶抱怨處理，業外執行問券、買加購商品銷售等。

真的很開心可以獲得這項榮耀，謝謝客戶的支持，也感謝長官們的鼓勵和肯定，未來將再創高品質貼心服務，感動更多客戶，締造東森服務價值。

▲▼將心比心如同家人　東購客服之星王穎薇

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「將心比心、以心待人、如同家人」，客服應該要表現出關懷尊重與溫暖，就像我們對待自己家人一樣，我們會理解家人的需求，體察他們的情感，相同地，客服也要理解客人的需求，關心他們的疑慮，並提供同樣的關切和專業的服務，以確保客戶感受到特別的尊重與照顧，有助於建立長期的關係，並創造愉快的服務體驗。

我希望不僅僅是服務的提供者，也期許自己可以再提升專業知識與技能，提供不斷變化的客戶服務需求，且建立與客戶更緊密的關係，多了解客戶的需求與期望，繼而獲得客戶的信賴。再者是多參與團隊合作，分享自身經驗，同時也可吸取別人成功的經驗，共同提升整體服務品質，創造自我價值。

我覺得好的服務可以瞬間改變客戶心情，且讓客戶留下深刻的印象。對客戶展現關懷超越客戶的期望，以及真誠的對待。讓客戶感受到被重視，當客戶需求可以被迅速解決。建立起雙方的信任，繼而讓客戶一次次的回購，並向親友分享在東森美好的購物體驗。

▲▼將心比心如同家人　東購客服之星王穎薇

東森購物客體中心2023年6月東森購物客服之星　服務一處王穎薇

《在長官/同儕眼中的穎薇》

專業的聲音，熱情親切的服務，提供長者充分的溫暖與感動，讓客戶享有最賓至如歸的感受

服務一處的陽光女孩王穎薇，提到績優員工，我們不能不提及她卓越的表現。她一直以來都在工作上表現得非常出色，不僅達到了公司的高標準，還經常超越預期。她的工作態度和努力精神是我們團隊的典範，無論面對多麼困難的挑戰，她總是充滿著積極的動力，努力解決問題，並確保工作的順利進行。

除了在工作上的優秀表現，她的個性也令人難以忽視。她擁有陽光正面的態度，總是樂於助人，處事親切有禮；這種態度不僅使她在團隊中深受喜愛，而且也讓她和同事之間建立了和諧的關係，她待客如親的方式，不僅讓客戶感到受到重視，也贏得了客戶的信任和忠誠，她的優異表現和溫暖的個性確實為我們的團隊帶來了許多價值，我們感到非常幸運能有她作為同仁。

▲▼將心比心如同家人　東購客服之星王穎薇

《穎薇的待客之道》

最佳傾聽者，用最有溫度的服務深植所有會員的心

隨者高齡社會的來臨，常遇到很多年長的會員，對他們而言，網路購物及行動支付多數是陌生且充滿疑問的領域。我們提供的不僅是商品，還有耐心的協助與溫暖的鼓勵，讓年長的會員透過與客服互動，學習到多元化的付款方式及了解網路操作過程，與客服之間建立起更多聯繫，讓彼此的互動更親如家人朋友，他們的微笑與感激之情，是我工作上最大的回報。

我深知年長的客戶們是東森寶貴的資產，更需要用心去對待，讓他們可以在充滿現代科技的時代下，也能享受到其帶來的便利。專業與耐心是與他們互動的關鍵，而窩心、溫暖的服務更能夠為他們帶來安心和幸福感。最後我也要感謝我所遇到每一位的會員對我的肯定，因為客服也是一份需要不斷學習以及挑戰自己的工作，要具備更多毅力與耐心，而堅持做到最好，將成為我繼續努力的動力。

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