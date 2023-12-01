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用同理心和真誠對待客戶　東購客服之星沈育如

文／沈育如

大家好，我是東森購物營銷一處的同仁沈育如，在東森購物這個大家庭已經邁向第11年囉，主要負責承接客戶『線上訂購、售後服務、精選優惠商品推薦』等工作。每天盡最大努力滿足客戶的服務需求，不管是訂購商品或商品售後服務，希望透過我的服務讓每位會員買得開心，用的放心。

非常感謝主管悉心的栽培，讓我可以獲得這項的殊榮，對我是一種肯定更是一種榮耀。也期許自己在未來每一天可以創造更多的價值，提供會員更全方位的服務，不辜負公司對我的期望。

▲用同理心和真誠對待客戶　東購客服之星沈育如。（圖／東森購物提供）

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「想像力比知識更重要」這句話是我的座右銘。透過無限的創意，我們超越知識界線，解決獨特的客戶需求，營造卓越體驗，留下難以忘懷的印象，並建立堅實的客戶關係。」

東森購物秉持『以客為尊』，客戶放在第一位同時，提供會員最溫度的服務，服務不是冷冰冰，而是最有人情味的購物環境，除了商品品質層層把關，精挑細選，更秉持顧客至上的服務宗旨，總是用心、細心為客戶著想，提供超越客戶期待的服務，獲得廣大消費者的支持肯定。除了要有高度的同理心，站在客戶的立場思考之外，針對客戶提出的問題，永遠想得比客戶還多，留意每位客戶的習慣跟小細節，想客戶所想，思客戶所思，並且提供給客戶超乎客戶預期的服務，就是我認為最棒的客戶服務

東森購物客體中心2023年07月客服之星 營銷一處沈育如

《在長官/同儕眼中的育如》

可愛大方，聰明伶俐，認真進取的小資女孩-她是『沈育如』
 
育如是我們團隊中備受矚目的閃亮之星，她~來自農業首都之稱的雲林，加入公司以來，積極進取、勤奮努力的工作態度，贏得同事們的讚譽。

可愛大方的個性，讓育如成為團隊中不可或缺的一員，總是以微笑面對每個挑戰，主動承擔責任，並且以她的正能量感染周圍的人。

不僅如此，聰明伶俐的她能夠快速理解複雜問題，提出具有創意的解決方案，幫助團隊在各項任務中貢獻許多寶貴意見。

▲用同理心和真誠對待客戶　東購客服之星沈育如。（圖／東森購物提供）
 
《育如的待客之道》

以同理心服務，建立強烈連結，實現長期滿意度

通過放下自我，全心全意地理解客戶的需求和情感，我能夠提供更具同理心的支持，建立強大的客戶關係。這是實現長期滿意度和成功的關鍵。 
 
有一天，我接到了一位年長客戶的來電，她的聲音充滿焦慮，因為在網購中遇到了問題。我立刻以同理心和耐心聆聽她的需求，確保她知道我們會全力協助她解決問題。我花了時間詳細解釋網站操作，幫助她重新設定帳戶密碼，確保訂單無誤。

▲用同理心和真誠對待客戶　東購客服之星沈育如。（圖／東森購物提供）

這個交流後，她開始多次打電話找我，有時只是為了問一些簡單的疑問，有時則是想分享一些生活趣事。我視她如家人，總是樂意與她交談，傾聽她的故事和笑話。隨著時間推移，我們之間的關係不再僅僅是客服和客戶，而變成了真正的友情。她開始稱我為她的「網購朋友」，我則稱她為「親愛的長者朋友」。她的滿意和開心成為了我的驕傲，這段友誼也教導了我如何以同理心和耐心來建立長遠的客戶關係。

這位可愛的長者客戶教會了我，對待每一位客戶都應該像對待家人一樣充滿愛和關懷。

我承諾，無論是購物體驗還是售後服務，都會讓每位客戶感受到快樂和幸福。這段友誼將永遠激勵我提供最好的服務。

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