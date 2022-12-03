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不求做得最好，但求做得更好　東購客服之星蕭文宗

文／蕭文宗

大家好，我是東森購物營銷三處蕭文宗，主要負責業務為訂購商品，售後服務，傾聽客戶需求提供幫助。很榮幸可以獲選客服之星，對談中可以幫助客戶解決問題客戶很高興，自己內心也很有成就感。

▲▼東森購物客體中心　2022年4月客服之星蕭文宗（圖／記者陳世昌攝）

不求做得最好，但求做得更好
人外有人，天外有天，每個人都各有特色，學習他人優點精進自己，避免他人的缺點督促自己，但若無法做到最好，至少要更勝以往的自己。當生活工作遇到失意，遇到挫折，便一蹶不振，怨天尤人，思考陷入負面循環，但若你已經超越了以往的自己，也是一種進步，這時放棄太可惜，只要持續進步努力，有天也可以成為他人希望成為的榜樣。

時常會聽到會員朋友致謝，表示同仁都很親切客氣，溫暖到心裡。記得有次客戶提及是為父母訂購旅遊行程，對談中意到因集合點是在火車站，且年長雙親會自行北上會合，提醒可以從另一側出口有電梯較為安全，客戶隨即稱讚好貼心與客戶對話時間雖短，但希望能給客戶滿滿的溫暖。也時不時聽到客戶分享前面同仁為他做的服務他真的很感動，希望我們可以表達致謝。這些都真實呈現出每一位同仁努力的成果，累積出來都是滿滿客戶的讚美。

▲▼東森購物客體中心　2022年4月客服之星蕭文宗（圖／記者陳世昌攝）

設身處地為客戶考量，回覆客戶的疑問，提供客戶需要的幫助，甚至為客戶優先考慮到未來可能會遇到的狀況提前解決，讓客戶無須在花費時間成本進線反應處理，若當客戶有情緒，可以先聆聽客戶需求安撫，後續快速有效率的完善處理，讓客戶安心放心，也可以提升客戶的信賴與好感度。

東森購物客體中心　2022年4月客服之星蕭文宗

《在長官/同儕眼中的文宗》
活潑樂觀、笑臉迎人，有文宗在的地方就充滿笑聲。

一個有著高人一等的身高，卻有著低調謙遜的親和力，每天都笑臉相迎，愉悅樂觀的情緒也隨時渲染旁人，真誠待人又沒壓力的好人緣，讓人忍不住想和他做朋友，在他身邊的好友幾乎女生比男生還多，推演於工作上親切又有溫度、用心服務，收獲不少顧客的口碑和信任。

▲▼東森購物客體中心　2022年4月客服之星蕭文宗（圖／記者陳世昌攝）

《文宗的服務語錄》
用心且貼心，用我們的服務換取您的滿意

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客戶的內心僅是需要一個懂他/她的人，無論是預先為客戶設想到商品該注意的事項，或是當客戶有售後需求，
可以站在同樣位置，為客提出恰當的解決方案。

客戶的情緒，時常是我們轉換個方向就能理解，若換做我們是消費者，遇到此情此景，一定也是急需尋求協助，
此時，我們的角色就成了能夠立即提供幫助的窗口，還記得曾經有位顧客對談中了解到是為年長父母購買旅遊票卷，父母親會自行搭承大眾交通工具北上集合，綜合顧客提及的內容，考慮年長父母或許行李對他們是較為沉重，主動建議客戶可請家人從另一側有電梯處會比較安全，即獲得客人稱讚「好貼心」當下僅是一個簡單的提醒，就可以溫暖客戶的心，甚至帶給客戶有良好的購物體驗，讓我們與客戶間有善的循環。
 
▲▼東森購物客體中心　2022年4月客服之星蕭文宗（圖／記者陳世昌攝）

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