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多一點用心多一句關心，讓客戶開心很久！東購客服之星蘇語璇

文／蘇語璇

我是東森購物營銷三處蘇語璇，主要承接線上商品訂購及售後服務、客訴處理，並將東森嚴選商品分享給客戶。很開心能角逐客服之星並脫穎而出，語璇一直秉持著微笑服務每一天，親切的感受，讓進線的客戶都能夠很滿意，也特別感謝客戶的稱讚和長官的肯定，語璇會繼續提供更大的熱忱創造更大的服務價值。

▲▼多一點用心多一句關心，讓客戶開心很久！東購客服之星蘇語璇（圖／東購）

用陽光樂觀的心態去面對生活和工作，他們一樣也會回報給你一道溫暖的陽光，服務是互動我們所付出客戶也會有相等的回應。

還記得有一次一位阿姨進線想要訂購之前買的益生菌、查詢後發現之前的組合已經停售了、告知阿姨後發現阿姨雖說沒關係但語氣難掩失望、語璇立即幫忙找尋、並為阿姨告找到相同的牌子只是不同組合內容、而且價格又更優惠、並且在服務過程中也發現阿姨不時有點小咳嗽、也立即關懷阿姨、最後完整訂購服務、阿姨也非常開心直說我們的服務真好！其實很多時候只要多一點用心、多一句關心、就可以讓客戶開心很久。

工作中難免會遇到客戶的抱怨，每次我耐心聆聽客戶的訴求，並去想換成是我的話……….，就可感同身受客戶的心情，並從中獲得解決，最後贏得客戶一句你很有耐心，我就會開心很久。

▲▼多一點用心多一句關心，讓客戶開心很久！東購客服之星蘇語璇（圖／東購）

好的客戶服務可以把基本的銷售形式，變成一場愉快的購物體驗。好的服務沒有一定公式，每一個客戶都是獨特的，去傾聽、去了解，讓對方感受到我們的溫度，每當客戶看到或想到東森，就會想到這次愉快的購物經驗!!




東森購物客體中心2022年07月客服之星　營銷三處-蘇語璇

《在長官/同儕眼中的語璇》
每通電話中的語調~彷彿像穿著微笑面紗的甜美公主般，總是笑容可掬的歡迎每位客戶，給予客戶開心又美好的購物體驗。

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她是蘇語璇，外型陽光甜美，養了4隻狗狗，是個愛狗人士，個性活潑親切好相處，總是設身處地為他人著想，在東森擁有好人緣，若提到好服務，第一時間大家想到的就是非她莫屬，於工作上，從不會聽到同仁抱怨，總是用同理心去服務每位客戶，讓客感同身受，所以經常被客表揚讚美，於各項績效表現上，也是處內佼佼者，更是新人的學習典範。

▲▼多一點用心多一句關心，讓客戶開心很久！東購客服之星蘇語璇（圖／東購）

《語璇的待客之道》
好的客戶服務，可以把基本的銷售形式，變成一場愉快的購物體驗！

好的服務沒有一定公式，每一個客戶都是獨特的，用心傾聽、了解，讓客戶感受到我們的溫度，每當客戶看到或想到東森，就會想到這次愉快的購物經驗！

每次承接到客戶抱怨時，我都會耐心聆聽客戶的訴求，並換位思考，若是我的話我會希望被如何對待，即可感同身受客戶的心情，並從中獲得問題解決，最終贏得客戶滿意，達到雙贏。還記得有一次一位阿姨進線想要訂購之前買的益生菌，查詢後發現已經停售，阿姨嘴上雖說沒關係，但語氣難掩失望，當下立即幫忙找尋合適的商品，最後找到相同牌子不同組合且價格更優惠，並完成訂購服務，於服務過程中發現阿姨不時有點小咳嗽，也會適時關懷阿姨，結束通話前阿姨非常開心的一直誇獎我的服務真好！

其實很多時候只要多一點用心、多一句關心，即可讓客留下深刻又美好的購物經驗，我會持續創造更多更好的服務，將服務職人的精神發揚光大。

▲▼多一點用心多一句關心，讓客戶開心很久！東購客服之星蘇語璇（圖／東購）

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