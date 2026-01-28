學霸男12分鐘「奪命時間軸」曝光　疑點一次看

記者施怡妏／綜合報導

擁有頂大雙學士學位的溫姓替代役（25歲）日前酒後搭乘多元計程車返家，疑似與林姓司機發生口角，被丟包在台64線上，遭4車輾過身亡。檢警27日上午針對溫男遺體進行解剖，溫男家屬悲痛現身殯儀館，溫母不斷啜泣，現場氣氛令人鼻酸。涉嫌丟包的林姓司機以及輾過溫男的4車駕駛（陳、邱、簡、魏）共5人依照過失致死罪送辦。

頂大替代役酒後搭車 疑踢門爆口角遭丟包

溫男畢業於北部頂尖大學、擁有雙學士學位，目前在服鐵路警察替代役，下個月退役，不料他25日凌晨2點07分酒後搭多元計程車回家，疑似酒醉多次踹到車門，經制止又踹到駕駛座椅背，與司機爆發口角，當場被趕下車，丟包在64線快速道路上。

▲丟包頂大生關鍵12分鐘。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）



行車紀錄器僅聞司機罵人 「12分鐘沉默」成疑點

警方調閱計程車上的行車紀錄器，發現溫男上車的前10分鐘，車內均無異狀，直到第11分鐘時，溫男疑似踢了車門及椅背，林姓司機出聲提醒「先生請不要踢我椅背」。怎料下秒又連續傳出三聲「叩」，讓司機情緒失控大罵髒話，最終怒吼「你給我下車！」於2點19分將人丟包。

不過，這短短12分鐘，溫男全程都未發出聲音。檢警為求慎重，28日上午將會同法醫進行解剖，以釐清溫男體內的藥物或酒精狀況，追查有沒有被拖下車的可能性。

溫男家屬悲痛現身殯儀館

檢警27日上午針對溫男遺體進行解剖，溫男的父母、男友及多位親屬現身殯儀館，溫母的啜泣聲不斷傳出，現場氣氛一片哀戚。約一小時後解剖結束，家屬默默離開殯儀館，未對外發表任何意見。

▲5人依照過失致死罪送辦。（AI協作圖／記者施怡妏製作，經編輯審核）



司機愧疚報警來不及了 4車輾斃5人送辦

林姓司機離開現場後不久，因愧疚、擔心發生意外報警，並請警方前往台64線快速道路上查看，但憾事已經發生，溫男頭顱破裂、腦漿四溢、肢體扭曲，已倒臥車道上明顯死亡。

警方事後將涉嫌丟包的林姓司機以及輾過溫男的4車駕駛（陳、邱、簡、魏）共5人依照過失致死罪送辦。移送新北地檢署複訊後，檢方諭令林、陳、邱5萬元交保，簡、魏1萬元交保。