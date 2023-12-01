　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

用心聆聽客戶的訴求　東購客服之星陳慧萍

文／陳慧萍

大家好！我是東森購物服務二處陳慧萍，在公司服務已經滿20年囉，主要擔任客戶、廠商、物流等多方之間的溝通橋梁、問題排除與售後服務等。

真的很開心可以獲得客服之星這份榮耀 ，這一刻的喜悅與感動無法言喻，我要感謝長官與同事們一直以來的支持、鼓勵和指導，使我能夠不斷進步，成為今天的自己，這個獎項對我來說非常的珍貴，我會繼續為客戶提供最優質的服務。

▲▼用心聆聽客戶的訴求　東購客服之星陳慧萍

[廣告]請繼續往下閱讀...

我一直秉持的座右銘是：「每一次接觸，都是一次機會」。對我來說，每次與客戶接觸都是建立信任，提供幫助和解決問題的機會，優秀的客服人員不僅僅是解決問題的能力，還要有耐心及同理心的面對客戶，這也將是我繼續努力的方向。

我覺得最棒的客服服務是「先處理心情，再處理事情」，耐心聆聽客戶的問題和疑慮，適時安撫客戶情緒，並快速且有效的解決問題，把客戶當成家人對待，讓客戶安心與信任。

我理解客服工作可能會有壓力與挑戰，但我本身就是一個熱衷服務的人，我希望可以透過每次跟客戶的接觸，讓客戶感受到待客如親的感覺，我也期許自己能夠保持冷靜與專業，無論面對多大的困難，我將保持耐心及熱忱，尋找解決方案，成為一名有溫度的客服人員，做的永遠比客戶期待多一些。

▲▼用心聆聽客戶的訴求　東購客服之星陳慧萍

東森購物客體中心2023年9月客服之星　服務二處陳慧萍
 
《在長官/同儕眼中的慧萍》

把每一位客戶都當作自己的家人，用心去聆聽客戶的訴求，舒緩客戶的情緒，給予客戶貼合五感的五星級服務。

她是陳慧萍，在同事眼中是個性爽朗、不拘小節、處事隨和的好媽媽，但在工作上卻是相當嚴謹、負責任、對待客戶又細心的專業客服，她經常對客戶說，「我明白您的感受！如果是我也會跟您有相同感覺。」用滿滿的同理心關懷客戶，這就是他在客服這份工作上秉持的唯一原則。

▲▼用心聆聽客戶的訴求　東購客服之星陳慧萍

《慧萍的待客之道》

「先處理心情，再處理事情」，是把客戶當成家人對待，耐心聆聽感同身受，去理解客戶的需求，才能正確快速提供解決方案，讓客戶心情舒服了，往往事情也會好解決。 

每一次接觸，都是一次機會，每次與客戶接觸都是建立彼此信任，提供幫助和解決問題的機會，優秀的客服人員不僅僅是擁有解決問題的能力，還要有耐心及同理心的面對客戶。

在客戶服務這條路上，從早期專注於解決問題，到如今AI開始取代人工可以協助客戶解決大部分問題，此時更能彰顯人的價值，在這樣的基礎上，我們更要將客戶當作親人，好好掌握每次跟客戶接觸的機會，不論是服務乃至銷售，都要在感受度上下功夫，在這樣的互動基礎上，每次解決客戶問題都可以帶給我滿滿的成就感，我會持續努力，讓每位客戶在東森都可以享受到賓至如歸的服務。

ET快訊
快訊／老翁離家失蹤　4天後被發現陳屍250m深溪谷
火辣網紅遭撿屍求償4萬　惡男外流出浴片：是鑲鑽？
高薪夫妻找房「隨便都2500萬」　老婆秒勸退：無法出國
快訊／和闆娘走太近被唸不檢點　弟抓狂砍哥10多刀遭收押
明天2地濕涼下探14度！　高山「下周一可望迎初雪」
15歲女學生挺10月孕肚上學！校方竟渾然不知

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12星座「最新一周運勢」！處女有好運　白羊發現真愛

議員爆料國中驚傳「教職員之子霸凌」　台南教育局：深入調查中

相差12歲！不拒絕「老公天天早上來1次」　人妻羞曝勇猛強招

用同理心和真誠對待客戶　東購客服之星沈育如

用心聆聽客戶的訴求　東購客服之星陳慧萍

獨樹一幟的「肉麻式服務」 受肯定　東購客服之星林育瑞

明天2地濕涼！下探14度　3千公尺高山「下周一可望迎入冬初雪」

對待客戶將心比心如同家人　東購客服之星王穎薇

原子解析度下首現蹤！中研院團隊成功捕捉酵素修復DNA全貌

檢察官徵女友「皮膚白、不胖」！網歪樓喊岳父：23歲女兒徵男友嗎

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

#吳欣盈 被問「有無與家族討論」參選　反嗆：妳當記者有問爸媽？ #新光公主

被問「有無與家族討論」參選　吳欣盈嗆：妳當記者有問爸媽？

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

妹子點外送餐只來「塑膠袋」　友無奈＋好笑：它價值42塊

阿信開約石頭老婆…他急放閃！　怪獸許願「遭五月天各種打斷XD」

12星座「最新一周運勢」！處女有好運　白羊發現真愛

議員爆料國中驚傳「教職員之子霸凌」　台南教育局：深入調查中

相差12歲！不拒絕「老公天天早上來1次」　人妻羞曝勇猛強招

用同理心和真誠對待客戶　東購客服之星沈育如

用心聆聽客戶的訴求　東購客服之星陳慧萍

獨樹一幟的「肉麻式服務」 受肯定　東購客服之星林育瑞

明天2地濕涼！下探14度　3千公尺高山「下周一可望迎入冬初雪」

對待客戶將心比心如同家人　東購客服之星王穎薇

原子解析度下首現蹤！中研院團隊成功捕捉酵素修復DNA全貌

檢察官徵女友「皮膚白、不胖」！網歪樓喊岳父：23歲女兒徵男友嗎

12星座「最新一周運勢」！處女有好運　白羊發現真愛

長榮老三連襟買兇暗算老臣！窩裡反抖出奪權陰謀　判決結果出爐

于卉喬相隔4年復出拍電影！　「16歲抽高換髮色」變少女獻銀幕初吻

快訊／嘉義81歲翁離家詭異失蹤　4天後被發現陳屍250m深溪谷

Melody當年閃婚「就是戀愛腦！」　恢單4月揭失和主因：怪我自己

林右昌視察桃園市警局　運用警力查賄、打擊境外勢力介入大選

台南檢警速破選前首件槍擊案　檢察總長：挑戰公權力者緝捕到案

U12中華隊長長大了！　味全龍陽念祖捐5萬回饋東體

鄭欣宜神隱7個月「宣佈新計畫」　感性發文：相信許願的力量　

山下智久搭電車去鬧區！　「混入人群沒被發現」網激動：好想巧遇

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

生活熱門新聞

不是淡水、九份！「台灣最頂老街」曝光　613萬人朝聖

高雄「手搖杯正妹」　無口罩照片曝光！

蘭嶼男叫板橋串燒「敢送就穿丁字褲」！結局曝光

愛情來了！4生肖2024年紅鸞星動

「最美檢察官」比基尼照曝光！　尺度大開：太座會生氣

「4生肖」晚年超好命！年紀越大越有錢

領低薪「一堆人吃大餐」　他嘆：一餐500元以上

北北基宜大雨　3區有雨濕涼18℃

YouTube免看廣告「省錢買法」曝光！1年少噴732元

一周只賣3天！台南「紅燒牛肉湯+泡麵」爆紅排隊

爆網紅Ricky想要「三妻四妾」　未婚妻控：還搶走公司

高雄職業之花大賽！最正阿嬤將奪冠

從3C界消失？七年級「國小最強輸入法」現況曝光

香港客來台！1舉動「4張悠遊卡全GG」　網怒了

更多熱門

相關新聞

同理心待客　東購客服之星沈育如

同理心待客　東購客服之星沈育如

東森購物營銷一處的同仁沈育如，在東森購物這個大家庭已經邁向第11年囉，每天盡最大努力滿足客戶的服務需求，希望透過服務讓每位會員用的放心。

對待客戶將心比心東購客服之星王穎薇

對待客戶將心比心東購客服之星王穎薇

仔細聆聽與感受客戶需求　東購客服之星顏珮樺

仔細聆聽與感受客戶需求　東購客服之星顏珮樺

先一步為客戶想到解決方案　東購客服之星周玲羽

先一步為客戶想到解決方案　東購客服之星周玲羽

關鍵字：

東森登峰雲東森購物客體中心東森購物客服之星陳慧萍

讀者迴響

熱門新聞

不是淡水、九份！「台灣最頂老街」曝光　613萬人朝聖

高雄「手搖杯正妹」　無口罩照片曝光！

林襄被驗胸：有做我會講！

金鐘男主持爆「偷吃保險女業務」

蘭嶼男叫板橋串燒「敢送就穿丁字褲」！結局曝光

15歲女腹痛送急診...竟產下足月寶寶　父母氣炸

麻古連5天指定飲品買1送1！

莊群施原定明年結婚！男友忍痛送她遺體回家

3歲女童服飾店內獨自遊玩　遭玻璃鏡重砸慘死

國光女神羞認做「一線鮑手術」！

柯文哲的1句話讓趙少康下決心挺：侯友宜一直委曲求全

臉被蓋「豬肉印章」　他搓2天：洗不掉啊

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

愛情來了！4生肖2024年紅鸞星動

Netflix超狂片單來了！4大台片將上架

更多

最夯影音

更多
林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得
美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面