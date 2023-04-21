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待客如親是最棒的客戶服務　東森購物客服之星莊惠羽

文／莊惠羽

大家好，我是營銷一處-莊惠羽，在東森購物服務剛滿2年，主要承接的業務是線上商品訂購及售後服務，並將東森嚴選的好商品推薦、分享客戶。

真的很開心可以獲得這項榮耀，謝謝客戶的支持，也感謝長官們的鼓勵和肯定，未來將秉持六心服務，持續提供更優質的服務滿足客戶需求。

▲▼ 東森購物 客體中心2022年08月客服之星　營銷一處-莊惠羽（圖／東購）

這次能夠在眾多優秀同仁的評選當中，獲得這項殊榮，我想主要原因是我秉持待客如親這四字，每通電話都發自內心問候、關心客戶，希望讓每個客戶在歡樂的氣氛中「買的開心、用的安心、問的放心」，讓客戶感受到前所未有的服務感受，我想這是我勝出的關鍵。

除了自己個性開朗、熱情之外，長大後連同三位妹妹，離開雲林來到北部工作，身為長姊的我，身兼母職一並照料妹妹們的生活，從中養成細心、貼心、關心的本質，讓我可以更加貼切的服務客戶。

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把客戶當成家人，真心為客戶著想，站在客戶的角度思考及服務，帶給客戶倍受尊重與極致的消費體驗，並努力更精準的照顧到每位客戶的需求，給客戶留下美好的購物印象，我想待客如親這就是最棒的客戶服務。

▲▼ 東森購物 客體中心2022年08月客服之星　營銷一處-莊惠羽（圖／東購）

東森購物 客體中心2022年08月客服之星　營銷一處-莊惠羽

《在長官/同儕眼中的惠羽》
親切的聲音，熱情開朗的個性，耐心貼心的服務，給予客戶如同家人般的感受。

她是莊惠羽，個性熱心助人，出身雲林的她離開中部北漂工作，家中排行老大的她，同時照顧三個妹妹，展現長姊如母的親力親為。

身為專業客服人員，堅持用心把服務做好做滿，藉以滿足每位進線的客戶，不論扮演任何角色，都能竭盡自己所能，溫暖大家的心，這就是她個人所擁有獨具的個人魅力。

《惠羽的服務之道》
服務是發自內心，讓客戶具體感受到自己的用心，面對客戶的任何問題，要把問題當作自己遭遇之事，正確快速協助每位客戶的問題，讓客戶感受到同理心的服務，才是真正的服務之道。

一分耕耘、一分收穫，從點點滴滴的工作中，細心積累經驗，提高工作技能，大樹也是從樹苗開始茁壯，每次接到年長的客戶進線，我會把客戶都當成我的家人，不管是在訂購商品或是售後服務方面，努力讓客戶滿意的結束電話。

每通電話能讓客戶獲得滿意的答案、開心的結束電話，對我來說就是一種成就，也能讓我從工作中學習到更多技巧，我會持續努力，讓每位客戶的購物體驗及售後服務都是開心而且是幸福的。

▲▼ 東森購物 客體中心2022年08月客服之星　營銷一處-莊惠羽（圖／東購）
 

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