花蓮藍營議員告發「廢弛職務」釀光復死傷　陳駿季駁：搬弄是非

▲農業部長陳駿季強調，依法撤離民眾是地方政府責任。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

馬太鞍溪堰塞湖潰流造成19死、5人失蹤，花蓮地檢署已將鄉長林清水聲押獲准，更傳出林清水反咬縣長徐榛蔚也有責任。花蓮縣議會國民黨團則指控農業部未施放海嘯警告才延誤。農業部長陳駿季今（28日）強調，依法撤離是地方政府責任，此舉完全是無視事實、搬弄是非，等同抹殺農業部同仁的辛苦。

馬太鞍溪堰塞湖潰流導致大量泥沙沖進花蓮縣光復鄉，造成19死、5人失蹤慘劇。花蓮地檢署日前搜索光復鄉公所，並約談鄉長林清水等人，訊後以廢弛職務釀成災害等罪將林聲押獲准，更傳出林清水認為，身為地方指揮官的花蓮縣長徐榛蔚也有責任。

花蓮縣議會國民黨團將告發農業部長陳駿季、內政部長劉世芳、經濟部長龔明鑫廢弛職務罪嫌。陳駿季今日前往立法院備詢，他會前接受媒體聯訪時反駁，此舉完全是無視事實、搬弄是非，根據中央災害應變法，撤離絕對是地方政府該負的責任，上述根本是刻意抹煞同仁的辛苦。

陳駿季表示，不管在災前或災後，農業部同仁都默默努力。包括在馬太鞍堰塞湖在去年7月26日形成後，林保署就多次和花蓮縣府商討後續疏散撤離措施，而在堰塞湖潰流後，更協助災後復建，為避免堰塞湖再度造成災害，更從去年12月派遣工程人員降挖。

陳駿季進一步指出，農業部林保署花蓮分署日前召集14名來自嘉義與花蓮的工程勇士，冒著生命危險工作30天，忍受低溫與土石崩落威脅，終於完成馬太鞍溪堰塞湖降挖與清淤，解除環境風險，希望大家不要抹煞同仁的辛苦。