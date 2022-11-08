用自己想被服務的方式去服務客戶　東購客服之星李旻純

文／李旻純



大家好，我是東森購物營銷三處的李旻純，主要負責協助客戶訂購、售後服務，以及推薦額外優惠商品。我很感謝客戶的肯定，以及長官與同事間的幫助，因為有這麼好的團隊可以帶領我們持續提供更好、更優質的服務。

我們其實沒有什麼不同，都是有感覺、有情緒的人，每一天都是在線上協助客戶服務，只是我堅持每一通電話當作重新開始，重新整理情緒，讓我更有熱情面對每一位客戶。





我只知道我想要的服務是對方可以了解我的需求、理解我的感受，能有效率的溝通，因為我想要被這樣的服務，所以這是我服務他人的方式，可能我無法給予每一個客戶完美無瑕的服務，但我知道這是我能力所及的範圍，我相信這樣的感受客戶能感受到，雖然我無法滿足你所有的要求，但我會盡力協助！





東森購物客體中心 2022年8月客服之星李旻純



《在長官/同儕眼中的旻純》

開朗豁達，樂觀進取，旻純的笑容就是她的活招牌。

永遠把客戶當家人，秉持細心、同理心、耐心創造出頂尖服務。

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耐心溫暖的服務，誠懇且提供專業服務的品質，『先處理心情，再處理事情』旻純面對客戶的問題，能夠更耐心去服務每一位客戶，遇到不同的客戶，唯一相同的是耐心傾聽客戶需求，不管是客訴處理或商品諮詢，提供給客戶更圓滿的服務體驗，貼心關懷使客賓至如歸。







除了工作上的努力且積極，在同仁之間互動良好，傳授服務之道，幽默的風格，常常會帶給大家很多歡樂，愉快的工作環境，更能帶來更加輕鬆且專業的服務，成為讓自己持續進步且不斷往上的力量。

《旻純的與眾不同》

秉持真誠用心的態度，面對每一個挑戰，運用溝通技巧、靈活變通、耐心面對、高EQ等等不同軟實力，打造自己服務的SOP。熱情與慾望可以突破一切，工作佔生活大部分的時間，需要真誠熱愛自己的工作，幽默對待負面情緒，才能讓生活更愜意自在。



客戶服務就像競技手遊，每一通電話都像每一道新的關卡，藉由一通一通不同電話，增加經驗值進而創造出更靈活變通的反應技能，每遇到不同情境的問題與困境，讓我更加了解對於客戶想要的服務，我常常思考”如果是我遇到”這些狀況，我會想得到甚麼樣的回答，利用這樣自問自答的方式讓我更加貼近客戶的需求。







【換位思考】對於自己每天無數通不同服務的電話，每一通雖然都已熟悉到可以流暢的回覆客戶，但對於每位客戶仍展現不同響的服務，曾經有位客戶從國外回台定居，因對於台灣的不沾鍋不甚了解，我便主動提醒客戶鍋子需要【開鍋】及【養鍋】，提供簡易的方法可使鍋子延長壽命，服務過程中客主動稱讚年紀輕輕的怎麼會懂這麼多，內容有些都是客戶不曾考慮過的，便十分感激我提供了建議，使我心中產生滿滿的成就感及喜悅，我很感謝東森給予我學校沒有教的事情，我會繼續維持我服務的熱忱，提供更好更完整的商品服務，使客戶皆有賓至如歸的感受。







