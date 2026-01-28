　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

剴剴案惡保母「沒判死」大票人氣炸！　律師揭關鍵嘆：極限了

▲▼涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱（淺色外套）、劉若琳（褐色外套）。（圖／記者黃哲民攝）

▲保母劉彩萱（淺色外套）、劉若琳（褐色外套）。（圖／記者黃哲民攝） 

記者周亭瑋／綜合報導

高等法院昨（27）日針對剴剴案進行二審宣判，維持保母劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。對此，「法老王」律師王至德發文剖析，即便社會輿論極度期待對惡保母判處極刑，但受限於一審定調的罪名為「凌虐致死」而非「殺人罪」，在法定刑責的限制下，已無判處死刑的空間。

凌虐手段泯滅人性　二審法官認同原判

[廣告]請繼續往下閱讀...

王至德指出，二審法官認同劉氏姊妹在剴剴生命最後三個月，完全將其視為宣洩情緒與取樂的工具，讓幼童在飢餓、寒冷與毆打的恐懼中度過，其痛苦遠超成年人所能承受。儘管大眾認為判決過輕，但二審合議庭基於尊重國民法官制度的精神，且檢察官未針對劉彩萱部分上訴，依法難以加重刑度。

依法論法　「凌虐致死罪」最高僅無期徒刑

王至德進一步揭露，「無法判死」的關鍵點，由於第一審國民法官認定，保母的行為屬於「凌虐致死」，而非「殺人罪」，所以在法律架構下，凌虐致死罪的最高刑度即為無期徒刑，因此即便檢察官針對次要犯罪者劉若琳上訴，在法律框架內依然不可能判處死刑。

▲▼愷愷案，保母劉彩萱。（圖／記者吳銘峯攝）

▲保母劉若琳稱會盡力賠償家屬。（圖／記者吳銘峯攝）

律師感嘆正義落差　自由意志選擇施暴

對於法律實務的侷限，王至德坦言，內心也覺得「判得不夠重」，加上保母姊妹並無精神問題，是在完全的自由意志下，選擇對不到2歲的幼童施暴。

他認為，當加害者有權選擇卻仍對幼兒做出如此殘忍行徑時，其泯滅人性的程度已達極致；然而，在現行司法制度與法定刑度限制下，這已是目前實務上所能達到的刑罰極限了。

►尾牙「辦在星期六中午」他喊不合理！　網一看卻心動：我會去
►59元爽中千萬！他一看「超商門市」喊神巧合　在地人笑了
►家長帶孩看IMAX電影吵整場！　美麗華道歉「超頂處理」被讚爆

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
社區水塔「紅線蟲入侵」！　婦上吐下瀉險死
「空拍機投毒」農場動物集體亡！　被點名餐廳發聲明
怪手掉下來砸死騎士！　現場畫面曝
最暖國中弟現身！　牽車護身障者過馬路
男逼女同事「做愛15次」：否則告訴男友　下場曝
快訊／百病毒列法定傳染病　8檔防疫股刷漲停
快訊／聯結車載怪手「整台掉下來」　男騎士遭砸慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大掃除注意！舊衣回收「這4類不收」　亂丟罰6000

2026年「發財金」這樣最招財　仍須注意3禁忌以免破財

1句話「瞬間暴露很久沒出國」　嚇壞友人！大票人爆共鳴：太丟臉了

學霸男12分鐘「奪命時間軸」曝光　疑點一次看

最暖國中弟現身！護身障者過馬路獲表揚　謙虛謝車主停下禮讓

故宮「翠玉白菜」平安歸國！捷克館長護送返台　將宣布回饋展

花蓮藍營議員告發「廢弛職務」釀光復死傷　陳駿季駁：搬弄是非

台灣人才知道的「神秘口訣」！一看全噴笑：人生重跑一遍

剴剴案惡保母「沒判死」大票人氣炸！　律師揭關鍵嘆：極限了

快訊／3縣市低溫特報　明晨跌破10度

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

大掃除注意！舊衣回收「這4類不收」　亂丟罰6000

2026年「發財金」這樣最招財　仍須注意3禁忌以免破財

1句話「瞬間暴露很久沒出國」　嚇壞友人！大票人爆共鳴：太丟臉了

學霸男12分鐘「奪命時間軸」曝光　疑點一次看

最暖國中弟現身！護身障者過馬路獲表揚　謙虛謝車主停下禮讓

故宮「翠玉白菜」平安歸國！捷克館長護送返台　將宣布回饋展

花蓮藍營議員告發「廢弛職務」釀光復死傷　陳駿季駁：搬弄是非

台灣人才知道的「神秘口訣」！一看全噴笑：人生重跑一遍

剴剴案惡保母「沒判死」大票人氣炸！　律師揭關鍵嘆：極限了

快訊／3縣市低溫特報　明晨跌破10度

陌生男溜進板橋社區大樓停車場　瞎掰「找朋友」卻帶水果刀

試射新款火箭砲威脅南韓　金正恩：北韓將公布新階「核威懾」計畫

小阿金量體重「快滿39公斤」　剛滿7個月大已經噸位十足

景氣亮紅燈「該賣出快跑？」　投資達人勸先做1事：談賣出還太早

大掃除注意！舊衣回收「這4類不收」　亂丟罰6000

辦公室傳呻吟聲！公司創辦人「激戰網紅女下屬」被拍　火速除名

賴清德再拋願赴立院國情報告　陳智菡：您講的話究竟有沒有一點真心？

黃仁勳馬不停蹄抵深圳吃牛肉火鍋　7人共餐結單3600元

三商炸雞「買6送6」只要366元　肯德基咔啦雞腿堡買1送1

1300萬次收聽！真實「凶宅Call-in」改編　導演警告：每5分鐘有鬼出現

【遺體相驗】學霸男被丟包台64「4車輾過亡」！　母心碎啜泣親友悲抵殯儀館

生活熱門新聞

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

鼎泰豐爆山寨　中國品牌換名來台插旗

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

2波變天濕涼　圖看一周冷暖震盪

快訊／今晨12℃　2縣市大雨特報

參加Lu典婚宴！好多藝人「都找他合照」

以為「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬　一票苦主現身

2童看IMAX電影吵整場！美麗華道歉「超頂處理」被讚爆

今晚雨加大！　「下最多」地區曝

土地公尾牙要來了　唸「4句話」好運整年

國中弟助身障者過馬路　網讚根本天使

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

更多熱門

相關新聞

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！

涉聯手虐死1歲男童剴剴的惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳，今（27日）被高院二審駁回上訴，維持一審各無期徒刑、18年徒刑重判，場外「剴剴戰士」聞訊手舞足蹈歡呼，激動落淚，現場忙著傳遞衛生紙，「剴剴戰士」總召張瓦力受訪感謝法官，坦言心情糾結好幾個月，就怕惡保母姊妹獲輕判。

剴剴案保母姊妹仍重判！律師曝剴嬤心聲

剴剴案保母姊妹仍重判！律師曝剴嬤心聲

剴剴一次斷3牙　女醫出庭：覺得被誤導

剴剴一次斷3牙　女醫出庭：覺得被誤導

槍殺安倍判無期！山上：下周決定是否上訴

槍殺安倍判無期！山上：下周決定是否上訴

砍死「芭樂公主」判無期　家屬悲：應死刑

砍死「芭樂公主」判無期　家屬悲：應死刑

關鍵字：

剴剴案保母虐童無期徒刑法律限制二審判決

讀者迴響

熱門新聞

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

Toyz獄中結婚了！

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

鼎泰豐爆山寨　中國品牌換名來台插旗

台灣列上榜！　3原因「末日鐘」倒數85秒

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面