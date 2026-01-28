剴剴案惡保母「沒判死」大票人氣炸！　律師揭關鍵嘆：極限了

▲保母劉彩萱（淺色外套）、劉若琳（褐色外套）。（圖／記者黃哲民攝）

記者周亭瑋／綜合報導

高等法院昨（27）日針對剴剴案進行二審宣判，維持保母劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。對此，「法老王」律師王至德發文剖析，即便社會輿論極度期待對惡保母判處極刑，但受限於一審定調的罪名為「凌虐致死」而非「殺人罪」，在法定刑責的限制下，已無判處死刑的空間。

凌虐手段泯滅人性 二審法官認同原判

王至德指出，二審法官認同劉氏姊妹在剴剴生命最後三個月，完全將其視為宣洩情緒與取樂的工具，讓幼童在飢餓、寒冷與毆打的恐懼中度過，其痛苦遠超成年人所能承受。儘管大眾認為判決過輕，但二審合議庭基於尊重國民法官制度的精神，且檢察官未針對劉彩萱部分上訴，依法難以加重刑度。

依法論法 「凌虐致死罪」最高僅無期徒刑

王至德進一步揭露，「無法判死」的關鍵點，由於第一審國民法官認定，保母的行為屬於「凌虐致死」，而非「殺人罪」，所以在法律架構下，凌虐致死罪的最高刑度即為無期徒刑，因此即便檢察官針對次要犯罪者劉若琳上訴，在法律框架內依然不可能判處死刑。

▲保母劉若琳稱會盡力賠償家屬。（圖／記者吳銘峯攝）

律師感嘆正義落差 自由意志選擇施暴

對於法律實務的侷限，王至德坦言，內心也覺得「判得不夠重」，加上保母姊妹並無精神問題，是在完全的自由意志下，選擇對不到2歲的幼童施暴。

他認為，當加害者有權選擇卻仍對幼兒做出如此殘忍行徑時，其泯滅人性的程度已達極致；然而，在現行司法制度與法定刑度限制下，這已是目前實務上所能達到的刑罰極限了。

