享受和客戶對話分享人生經驗　東購客服之星何淑雅

文／何淑雅



大家好，我是客戶體驗中心營銷三處的專員何淑雅，負責回覆客戶諮詢、客戶訂購服務、售後服務、優惠商品促銷。感謝客戶和各位長管的肯定支持，讓我獲得客服之星的殊榮，未來我會持續督促自己在各方面都要更精進更優秀，以回報大家的鼓勵。



在跟員對應語調和用詞中展現出百分百熱情+熱心的微笑服務，用愉悅的氛圍感染客戶，所以客戶回應的語調也是愉悦的，讓客戶喜歡在東森持續購買商品。







我很享受和客戶對話，從耳機中聽到自己的聲音，覺得很療癒。我總是將會員視為像是我身邊的家人，所以當會員和我分享他們的人生經驗與生活近況，我會熱情的回應他們，讓會員感受到我的真誠，進而讓會員打從心裡喜愛東森，需要東森，對東森的愛除了優質商品外還包含了一份家人的情誼，這是很多會員與我分享他們會支持東森的原因。



期許自己像海棉一直吸收各方面有助提升工作表現的知識、技能和態度。感謝有[東森集團數位學習平台]，能經常吸收工作相關資訊，幫助我可持續修正且提升自己的工作表現，讓每通電話都能做到誠心推薦、用心把關、細心聆聽、關心需要、貼心照顧、耐心服務的六心級服務，更讓東森會員[購好、購幸福] 。也期盼自己總是正向思考的人格特質，將享受工作的氛圍，感染給同事，大家樂在工作，就可達到客戶、公司、同事3贏的局面。







東森購物客體中心2022年4月客服之星 營銷三處何淑雅



《在長官/同儕眼中的的淑雅》

有點傻大姐的個性，每天都開開心心，不曾有過負面情緒，總把客戶當家人，誠懇親切的對待，大方的表達讚美。



她是何淑雅，親切樂觀，喜歡幫助別人，最愛樂於分享和關心別人，也是大家口中的甜姐兒，平時總是到處詢問有沒有需要幫忙的地方，周到體貼又善解人意於工作上，善於表達對客戶的關心，最大的優點就是從不吝於讚美客人，客戶常被讚美到心花怒放，贏得客戶讚賞。



《淑雅的服務理念》

守著一顆初心貼心服務，每一份的付出，只願換來您多一分的滿意！越來越多的服務都被新的機器所取代，但機器取代的了服務，卻取代不了我所創造的感動！







每回客戶來電，總是抱著對待家人的態度”以心換心”來做好服務，希望提供一個有溫度的服務，對待顧客自然體貼，站在客戶立場全力為客戶著想還記得有一次過年前，一位伯伯進線想要查詢之前訂購的甘栗還未收到，仔細發現伯伯是當日的壽星，於是立即就為他唱了生日快樂歌，當下伯伯的聲音仿佛還帶著哽咽感動的說「你是今天第一個祝我生日快樂的人，聽到你的祝福我真的很高興」，整通電話一直不斷的道謝，這通電話讓我印象深刻，能夠帶給客戶溫暖及開心，就是我身為客服源源不絕的動力。



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