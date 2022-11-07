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有種服務叫做不負期待　東購客服之星李瑞卿

文／李瑞卿

大家好~我是東森購物-營銷三處-李瑞卿，主要承接線上商品訂購及售後服務、客訴處理，並將東森嚴選商品分享給客戶。真的很開心可以獲得這份殊榮，謝謝客戶的支持，也感謝長官們的鼓勵和肯定，未來將再創高品質貼心服務，感動更多客戶，締造東森服務價值。

▲▼有種服務叫做不負期待　東購客服之星李瑞卿（圖／東購）

真正的好服務不能只靠專業
因為以前也都是從事服務相關的行業，喜歡與客戶互動的感覺，更珍惜每次客戶被感動的當下都是成為我身為客服最大的養分，我們雖然無法面對面觀察到彼此的表情，但我們可以用聲音讓客戶感受到我們的熱忱，專心的傾聽並找到最適合客戶的解決方式，用溫度安撫客戶情緒，用堅定並溫柔的口氣，讓客戶相信東森永遠是最堅疫不搖的後盾！讓每位會員都可享受到賓至如歸的感覺是我們的使命！

常常聽到客戶說「所有購物台內你們東森的服務最好，每一位客服都好親切，好貼心」，我都回答客戶~阿姨您也是啊您也好親切好貼心，您是我們的衣食父母，東森有您真好！客戶聽完都會一起彼此哈哈大笑！真的特別感謝東森長官，提供完整的教育訓練及話術題材，讓我們可以無後顧之憂，不論在主動讚美、經營安撫，都讓我們可以放心將每位會員服務到盡善盡美，待客如親，一直都是東森的宗旨。

▲▼有種服務叫做不負期待　東購客服之星李瑞卿（圖／東購）

有一句話是這麼說的：有種服務叫做不負期待！我們不是機器人，所以我們不需要制式的服務，我總不時的提醒自己，要先能感動自己，才能感動客戶，不論在商品或服務都是站在客戶立場著想，把每位進線的客戶當成親人一樣愛護，哪怕只是簡單的關心問候，我都希望能讓客戶感到溫暖。

東森購物客體中心　2022年2月客服之星李瑞卿

《在長官/同儕眼中的瑞卿》
只要看到瑞卿甜美的笑容，彷彿世上沒有什麼解決不了的事。

瑞卿是一位看起來溫柔嫻靜，實際上十分活潑且熱心助人的好同事，只要有任何工作上的疑難雜症，她總能用輕柔的嗓音、甜美的笑容協助同事解決，平時做事細心負責，堅持用心把服務做好做滿，認真對待每一位客戶，想客戶之所想、
急客戶之所急。

▲▼有種服務叫做不負期待　東購客服之星李瑞卿（圖／東購）

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《瑞卿秉持的信念》
要先能感動自己，才能感動客戶，把每位客戶當成親人一樣愛護，哪怕只是簡單的關心問候，我都希望能讓客戶感到溫暖。

我們不是機器人，所以我們不需要制式的服務，我總不時的提醒自己，站在客戶立場想一想，今天若換成是我遇到這樣的情況，我會希望得到什麼樣的服務，把客戶的問題想像成發生在自己身上，我會有什麼感受，我可以怎麼做，對於遇到抱怨就可以有較多體諒跟理解了！

▲▼有種服務叫做不負期待　東購客服之星李瑞卿（圖／東購）

有次接到一個媽媽早上很急的打電話進來詢問，為什麼快速到貨的I phone手機沒有如期到貨，因是當天晚上要送給沒有住在一起的女兒當生日禮物，但女兒中午後就要離開配送地址，所以進線時，客戶情緒是非常激動且擔心的，當我了解情況以後，除了安撫客戶心情外，真心的稱讚客戶是一位很貼心的媽媽，如果我是您女兒我一定會非常的感動，並告知會為客立即反應及追蹤，請客戶放心將問題交給我們處理，後續也會持續主動回覆狀況直到客戶收到商品為止，當最後與客確認收到，並開心的跟我致謝說:「東森真好，有妳真好」，這時就覺得超有成就感。

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