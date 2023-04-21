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睡醒發現腳趾被鬥牛犬狂啃「骨裂爆血」　男卻感謝：牠幫了大忙

▲▼美國鬥牛犬,American Bulldog,示意圖。（圖／CFP）

▲男醒來發現腳趾差點被寵物犬咬斷。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

英國64歲男子林賽(David Lindsay)在沙發上休息時，腳趾頭竟然被所養的鬥牛犬哈雷(Harley)啃到見骨，流得到處是血嚇得老婆發出尖叫聲，送醫發現腿部竟然有兩條動脈阻塞，導致他腿部沒有感覺，要不是因為哈雷提醒，未來有可能截肢。

居住在劍橋的林賽其實患有糖尿病，某天在家午睡時，突然被老婆的尖叫聲驚醒，發現右腳大拇指差點被7個月大愛犬哈雷咬斷，「我的小狗幾乎把我的大拇指啃光，牠一直咬到骨頭，連骨頭都咬碎了，但也因為這樣我才發現，我的腳居然完全沒有感覺」。

林賽被老婆幫忙包紮傷口後緊急送醫，由於腳傷引發感染而留院治療9天，期間接受進一步檢查，意外發現腿部竟然有高達2條動脈阻塞，如果沒有及時發現，未來有可能被迫截肢。

雖然有可能失去腳趾，林賽卻樂觀表示，要不是因為哈雷，他也不會發現腳有問題，所以他不打算把狗送走，「真的只能一笑置之，他咬我的腳趾，反而幫了我一個大忙，我會繼續養狗，也會盡量保住我的腳趾」，目前正在接受治療的他，希望能盡快出院回到家人身邊」。

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