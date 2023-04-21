和朋友通話突然斷訊　手機定位發現20歲女「被丟石塊」死在車上

▲朋友透過手機定位，發現女子死在車上。（圖／翻攝自Jeffco Sheriff）

記者李振慧／綜合報導

美國科羅拉多州20歲女子巴特爾(Alexa Bartell)開車與朋友通話時，電話突然斷訊，朋友透過手機定位追蹤，發現她人在車上受了致命傷。警方調查發現，巴特爾疑似是開車時，遭人丟石塊擊中才會喪命，目前正在調查事發原因。

來自阿瓦達(Arvada)的20歲女子巴特爾，19日晚間開車時突然遇害，警方懷疑是有人故意朝她丟了一塊大石頭，石頭當場砸破擋風玻璃並且擊中了她，導致她意外出車禍。

傑佛遜郡(Jefferson County)警方表示，巴特爾原本正在和一名朋友通電話，打到一半時電話突然變成靜音，朋友擔心她發生不測，使用手機定位追蹤位址，結果發現車子倒在路邊田野中，人在車內的她身受致命傷。

警方表示，當天晚上至隔日凌晨還有發生多起類似事件，有人故意朝行駛車輛扔石頭，但沒有造成傷亡事件，懷疑肇事者是一名駕駛淺色小貨車或休旅車司機，案件正在調查中。