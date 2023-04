和朋友通話突然斷訊　手機定位發現20歲女「被丟石塊」死在車上

▲朋友透過手機定位,發現女子死在車上。(圖/翻攝自Jeffco Sheriff)

記者李振慧/綜合報導

美國科羅拉多州20歲女子巴特爾(Alexa Bartell)開車與朋友通話時,電話突然斷訊,朋友透過手機定位追蹤,發現她人在車上受了致命傷。警方調查發現,巴特爾疑似是開車時,遭人丟石塊擊中才會喪命,目前正在調查事發原因。

來自阿瓦達(Arvada)的20歲女子巴特爾,19日晚間開車時突然遇害,警方懷疑是有人故意朝她丟了一塊大石頭,石頭當場砸破擋風玻璃並且擊中了她,導致她意外出車禍。

傑佛遜郡(Jefferson County)警方表示,巴特爾原本正在和一名朋友通電話,打到一半時電話突然變成靜音,朋友擔心她發生不測,使用手機定位追蹤位址,結果發現車子倒在路邊田野中,人在車內的她身受致命傷。

警方表示,當天晚上至隔日凌晨還有發生多起類似事件,有人故意朝行駛車輛扔石頭,但沒有造成傷亡事件,懷疑肇事者是一名駕駛淺色小貨車或休旅車司機,案件正在調查中。

JCSO searching for unknown suspects involved a series of crimes related to cars struck with large rocks in Jefferson & Boulder counties overnight. 20-yr old Alexa Bartell was killed. If you have any information, call 303-271-5612. Full details: https://t.co/oAHSW6quSw pic.twitter.com/ln7sw3YvJb