男醒來發現褲子在動　胯下爬出「意外床伴」嚇：是巨大獵人蛛

▲男子胯下爬出巨大蜘蛛。（圖／翻攝自TikTok／dappestcontrol）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名男子早上醒來時突然發現「褲子在動」，他脫下褲子一看嚇到，竟然有一隻巨大蜘蛛胯下跑出來，驚悚畫面分享在網路後立即爆紅，獲得570多萬人次點閱。

男網友dappestcontrol近來在TikTok分享一段影片，影片中可看到，男子脫下褲子後，內褲上竟然可以看到一隻大蜘蛛，他表示，「早上醒來發現褲子有東西在動，這隻蜘蛛靠著我下體睡了一整晚」。

男子表示，這隻昨晚和他共枕眠的巨大蜘蛛，疑似是獵人蛛(Huntsman spider)，是目前世界上體型最大的蜘蛛之一，而且有毒。可是影片中男子看起來卻完全不在意，甚至還讓蜘蛛爬到他的腿上。

男子的淡定態度引發網友留言，「你怎麼可以這麼冷靜，如果是我發現蜘蛛，早就逃到外太空去了」、「我住在世界的另一邊，光是看影片就讓我嚇得要開燈睡覺」。