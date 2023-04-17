印度出土這1顆「大鑽包小鑽」　天然形成中空包覆！罕見鑽石照片曝

▲印度出土罕見的天然「鑽中鑽」，並命名為「跳動之心」（Beating Heart）。（圖／翻攝自GJEPC網站）

記者張寧倢／綜合外電報導

以鑽石加工業聞名的印度城市蘇拉特（Surat）有一家鑽石商宣稱，一顆歷史上罕見的「鑽中鑽」出土，這顆達0.329克拉的鑽石內部，還有一塊更小的、可以自由滾動的鑽石。印度官方組織表示，公司已將鑽石送往英國進行進一步分析，透過光學顯微鏡和電子顯微鏡，證實了這個驚人發現。

根據獨立報等外媒報導，印度蘇拉特的鑽石交易商VD Global（VDG）於2022年10月發現了這顆奇異的天然鑽石，並將它命名為「跳動之心」。VDG聯繫了總部位於英國的大型跨國公司戴比爾斯（De Beers），將鑽石送到伯克郡美登赫（Maidenhead）工廠進行分析。

▼掃描式電子顯微鏡（SEM）下所見到的鑽石蝕刻特徵。

Diamond formation is fascinating!



The ‘Beating Heart’ is a 0.33ct rough with an internal cavity enclosing a smaller crystal that's free to move.



De Beers Institute of Diamonds shares more in The Journal of Gemmology: https://t.co/2dGZSqOfMT



Ivan Nikiforov. pic.twitter.com/AHmMEy3wiB — Gem-A (@GemAofGB) April 14, 2023

印度寶石和珠寶出口促進委員會（GJEPC）聲明稱，「鑽中鑽」的罕見天然鑽石於2019年首次有出土紀錄，就像層層包覆的俄羅斯娃娃，而最新發現的「跳動之心」也躋身此行列。這顆0.329 克拉D色IaAB型鑽石中央有個空洞，裝著一顆0.02克拉、大小約1.9×2.1×0.6毫米的小鑽石。

戴比爾斯核心創新部門的Samantha Sibley表示，她過去30年從業生涯中從未見過像「跳動之心」這樣的鑽石，利用戴比爾斯的專業可以揭開這種天然樣本的形成與結構，向更多鑽石界的專業人士分享見解。專家表示，內外層的兩顆鑽石都有蝕刻（etch）特徵，推測中心空洞的成因可能是由於中間一層較劣質的纖維狀金剛石先被蝕刻，最初的「核心」則形成了小鑽石。