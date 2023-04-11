印度將超越中國成「全球人口第一大國」　聯合國最快本月宣布

▲聯合國有望在4月宣布，印度超越中國成為全球人口最多的國家。圖為印度大壺節（Kumbh Mela）慶典。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

自聯合國1950年開始統計人口數據以來，中國一直是世界上人口最多的國家，然而，根據聯合國機構最新估計，印度可能在4月中下旬超越中國，躍升全球人口第一大國。不過專家也表示，這只是粗略估計做出的猜測，確切會在何時宣布並不確定。

根據美聯社報導，中國與印度都有超過14億人口，加起來占據世界80億人口的三分之一以上。位於紐約的聯合國人口估計與預測部門經過一系列調查與出生死亡紀錄的計算後指出，印度人口將在4月中旬後超越中國。不過，部門負責人格蘭德（Patrick Gerland）也警告，此數據只是一個粗略的近似值，目前做出的最佳猜測，仍有可能會被修改。

比利時天主教魯汶大學（Université catholique de Louvain）人口統計學家舒梅克（Bruno Schoumaker）說，實際上，沒人能確切知道印度會在何時超過中國人口，「這有些不確定性，不僅要看印度的人口，也包含中國人口。」

報導指出，雖然中國在7年前取消一胎政策，2年前加碼宣布允許生育3名子女，但中國人口的高齡化仍然持續。同時，在過去30年裡，印度人口狀況更年輕，生育率更高，嬰兒死亡率也有所下降。德州農工大學（A&M University）榮譽退休教授小波斯頓（Dudley Poston, Jr.）表示，印度每年出生的嬰兒比世上任何國家都還多，中國則加入許多歐洲國家的行列，每年死亡人數反超出生人數。

報導補充，誰是全球人口第一大國不僅是個頭銜，還影響了社會與經濟後果，對印度而言，這意味著國家有不斷增長的勞動力能刺激經濟活動；中國則面臨能夠贍養高齡人口的適齡勞動力人口減少的情況。阿聯酋的哈利法大學（Khalifa University）教授吉特爾巴斯騰（Stuart Gietel-Basten）說，從心理上說，這對中國來說將是艱難時刻，尤其考慮到中印競爭，「接力棒交給印度，將是人類歷史上的重大轉折。」