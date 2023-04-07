2023雲林桐花祭登場　桐聚荷苞賞花趣！

▲古坑荷苞山桐花公園的油桐花也逐漸綻放，縣政府與鄉公所將於4月15、16日規劃浪漫桐花步道，讓遊客來悠閒漫步。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

氣候漸入晴爽，雲林古坑桐花公園的油桐花也逐漸綻放，縣政府與鄉公所辦理桐花祭活動將於4月15、16日規劃浪漫桐花步道，今（7）日在古坑荷苞山桐花公園舉行活動宣傳會，由副縣長謝淑亞、文化觀光處長陳璧君、古坑鄉長林慧如、縣議員賴明源等嘉賓出席一起種下新的桐花樹苗，期盼荷苞山的桐花持續繁茂。

副縣長謝淑亞說明，今年雲林桐花祭在4月15至16日於古坑荷苞山桐花公園辦理，規劃有樂團表演、客家文化市集、搜尋探險趣、客家文化特色體驗、漫遊步道賞桐花、咖啡廣場交流會及花樹下不插電音樂會等，而在開幕當日特別以「伯公祭儀」揭開序幕。

客家人尊稱土地公為伯公，伯公是客家文化的重要信仰，對於客家文化而言，油桐不僅跟客家族群有地緣的關係，更是提供生活經濟上的幫助，造就了客家人與桐花間的深厚關係，而公所以「儀式意象設計」呈現伯公祭儀活動，在桐花祭辦理期間，宣揚客家人對天地的感謝，傳承客家文化精神。

▲今日活動宣傳會，副縣長謝淑亞縣議員賴明源等嘉賓一起種下新的桐花樹苗，期盼荷苞山的桐花持續繁茂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

古坑鄉長林慧如指出，古坑荷苞山是台灣咖啡的原鄉，咖啡為半日照植物，引進油桐樹為咖啡樹遮蔭並提供養份，以及提煉桐油，所以油桐與咖啡成為古坑早期重要經濟來源，每到四、五月荷苞山會開滿雪白的油桐花。桐花公園內有露營區，透過帳蓬搭設的裝置藝術，讓遊客在浪漫的桐花樹下，體驗野外住宿樂趣。邀請喜愛桐花的朋友，來荷苞山桐花公園觀賞桐花、漫遊古坑。

文化觀光處陳璧君處長表示，雲林客家桐花祭邁入第15年的辦理，已經成為雲林季節性的觀光活動，具有一定的知名度及號召力，近年也配合客家桐花祭的轉型及辦理初衷，透過伯公祭儀、不插電音樂會等樸質的活動表現，創造桐花祭新的價值，呈現出雲林客家自然、人文的優雅景致。

同時，近年在縣府及公所共同努力下，古坑鄉在2020年入選交通部觀光局經典小鎮，而在草嶺、石壁地區縣道的整治，以及周邊景點步道的規畫，讓古坑的觀光資源更為豐沛，除了參與季節限定的雲林賞桐活動，目前也有「螢火蟲季」活動正在進行，賞桐的民眾可安排串聯到古坑其他景點，體驗古坑之美。

▲古坑荷苞山是台灣咖啡的原鄉，咖啡為半日照植物，引進油桐樹為咖啡樹遮蔭並提供養份，以及提煉桐油，所以油桐與咖啡成為古坑早期重要經濟來源。（圖／記者蔡佩旻翻攝）