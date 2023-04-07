　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2023雲林桐花祭登場　桐聚荷苞賞花趣！

▲古坑荷苞山桐花公園的油桐花也逐漸綻放，縣政府與鄉公所將於4月15、16日規劃浪漫桐花步道，讓遊客來悠閒漫步。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲古坑荷苞山桐花公園的油桐花也逐漸綻放，縣政府與鄉公所將於4月15、16日規劃浪漫桐花步道，讓遊客來悠閒漫步。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

氣候漸入晴爽，雲林古坑桐花公園的油桐花也逐漸綻放，縣政府與鄉公所辦理桐花祭活動將於4月15、16日規劃浪漫桐花步道，今（7）日在古坑荷苞山桐花公園舉行活動宣傳會，由副縣長謝淑亞、文化觀光處長陳璧君、古坑鄉長林慧如、縣議員賴明源等嘉賓出席一起種下新的桐花樹苗，期盼荷苞山的桐花持續繁茂。

副縣長謝淑亞說明，今年雲林桐花祭在4月15至16日於古坑荷苞山桐花公園辦理，規劃有樂團表演、客家文化市集、搜尋探險趣、客家文化特色體驗、漫遊步道賞桐花、咖啡廣場交流會及花樹下不插電音樂會等，而在開幕當日特別以「伯公祭儀」揭開序幕。

客家人尊稱土地公為伯公，伯公是客家文化的重要信仰，對於客家文化而言，油桐不僅跟客家族群有地緣的關係，更是提供生活經濟上的幫助，造就了客家人與桐花間的深厚關係，而公所以「儀式意象設計」呈現伯公祭儀活動，在桐花祭辦理期間，宣揚客家人對天地的感謝，傳承客家文化精神。

▲古坑荷苞山桐花公園的油桐花也逐漸綻放，縣政府與鄉公所將於4月15、16日規劃浪漫桐花步道，讓遊客來悠閒漫步。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日活動宣傳會，副縣長謝淑亞縣議員賴明源等嘉賓一起種下新的桐花樹苗，期盼荷苞山的桐花持續繁茂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

古坑鄉長林慧如指出，古坑荷苞山是台灣咖啡的原鄉，咖啡為半日照植物，引進油桐樹為咖啡樹遮蔭並提供養份，以及提煉桐油，所以油桐與咖啡成為古坑早期重要經濟來源，每到四、五月荷苞山會開滿雪白的油桐花。桐花公園內有露營區，透過帳蓬搭設的裝置藝術，讓遊客在浪漫的桐花樹下，體驗野外住宿樂趣。邀請喜愛桐花的朋友，來荷苞山桐花公園觀賞桐花、漫遊古坑。

文化觀光處陳璧君處長表示，雲林客家桐花祭邁入第15年的辦理，已經成為雲林季節性的觀光活動，具有一定的知名度及號召力，近年也配合客家桐花祭的轉型及辦理初衷，透過伯公祭儀、不插電音樂會等樸質的活動表現，創造桐花祭新的價值，呈現出雲林客家自然、人文的優雅景致。

同時，近年在縣府及公所共同努力下，古坑鄉在2020年入選交通部觀光局經典小鎮，而在草嶺、石壁地區縣道的整治，以及周邊景點步道的規畫，讓古坑的觀光資源更為豐沛，除了參與季節限定的雲林賞桐活動，目前也有「螢火蟲季」活動正在進行，賞桐的民眾可安排串聯到古坑其他景點，體驗古坑之美。

▲古坑荷苞山桐花公園的油桐花也逐漸綻放，縣政府與鄉公所將於4月15、16日規劃浪漫桐花步道，讓遊客來悠閒漫步。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲古坑荷苞山是台灣咖啡的原鄉，咖啡為半日照植物，引進油桐樹為咖啡樹遮蔭並提供養份，以及提煉桐油，所以油桐與咖啡成為古坑早期重要經濟來源。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►虎尾路燈深夜突不亮！兇手不是鳥也非蛇　警員還被「牠」咬傷

►拜到別人祖先！公墓「給錯骨灰甕」　她家衰整年：開電燈都斷指

►「警告車手」他偏不信！雲林警循線抓人　被瞪大眼「這樣問」

►差點被「友人」害慘！鞋店老闆娘領貨款　險成詐欺車手

►獨／尋找靜宜女大生專案小組解散　為2個男人前往緬甸3原因曝

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
柯文哲訪美行程公布！　首站到大聯盟觀賽
閃違停倒地　23歲短褲妹險遭大車輾斃
快訊／國道1號3車追撞　Mini遭夾成廢鐵
快訊／名校17歲女高生中正橋墜河死亡　家屬悲赴認屍
iOS 17升級名單出現轉機　這2款舊iPhone仍可支援
快訊／桃園凍卵補助金拍板　最高可領2.2萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

守護山林強強聯手　南消攜手嘉義林管處強化山林火災搶救

112年第二次專技高考營養師考試等類別　4／11受理報名

挺青年築夢　竹市續推創業貸款、地方型SBIR計畫

新竹國小附幼、振興活動中心開工　打造老幼共學共好

2023雲林桐花祭登場　桐聚荷苞賞花趣！

全國學生技藝競賽　公東高工榮獲1金1銀4優勝

導演麥覺明17年「上山下河」紀錄山椒魚！　侯友宜到場觀影力挺

廣設公園運動中心+青年宅　許淑華上任百天實踐「宜居城市」

為毛小孩防疫！花蓮狂犬病巡廻注射開跑　今年目標2萬隻

汽燃費詐騙簡訊頻傳　屏東監理站：認明「gov.tw」以免被騙

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

跳躍前...喵皇準備動作超漫長　網友急壞：我抱你過去好了！

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

巨石掉落砸阿里山森林鐵路　50旅客攔停火車！駕駛急煞

SHINee泰民退伍！素顏直播害羞惹　狂捏臉頰肉…笑喊：是大叔啦XD

快訊／出境前1天　靜宜女大生「全身黑+馬尾」最後身影曝光！

守護山林強強聯手　南消攜手嘉義林管處強化山林火災搶救

112年第二次專技高考營養師考試等類別　4／11受理報名

挺青年築夢　竹市續推創業貸款、地方型SBIR計畫

新竹國小附幼、振興活動中心開工　打造老幼共學共好

2023雲林桐花祭登場　桐聚荷苞賞花趣！

全國學生技藝競賽　公東高工榮獲1金1銀4優勝

導演麥覺明17年「上山下河」紀錄山椒魚！　侯友宜到場觀影力挺

廣設公園運動中心+青年宅　許淑華上任百天實踐「宜居城市」

為毛小孩防疫！花蓮狂犬病巡廻注射開跑　今年目標2萬隻

汽燃費詐騙簡訊頻傳　屏東監理站：認明「gov.tw」以免被騙

中職二軍／選秀首輪伍祐城初登板5局飆8K奪首勝　台鋼取3連勝

蔣智賢、周佳樂開季熄火相繼降二軍　丘總談調整狀況

新北第3家！一個人燒肉店規劃進駐新店家樂福　暫定6月開幕

只喝白開水「3年沒洗吸管」　女一看裡面驚見大塊霉菌

要先預訂！板橋高人氣繽紛糖葫蘆　純麥芽糖配新鮮水果脆口超多汁

砂石車剎車失靈猛衝　路邊自小客秒被壓扁...鐵皮屋崗哨亭也全垮

「佛祖陪吃火鍋」店熄燈　業者證實拆屋還地：損失逾5千萬

大摩、高盛要加碼日圓！揭Q3目標價　落在125到130間

玩太嗨球掉河裡！阿金「用全身力」陪爸撿球...崩潰：玩具不要了

守護山林強強聯手　南消攜手嘉義林管處強化山林火災搶救

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

地方熱門新聞

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

基隆仁愛橋4／10將拆除重建

不回收熱炒鍋+瓦斯瓶　屏東環保局加強稽查

張善政上任百日政績　議員嘆被「牠」遮蓋

新北暑期280工讀名額　4／6起受理報名

桃園通緝犯飛車逃逸　連撞校車3傷

台南新候車亭上路吸睛

頭份土地公廟「地湧金蓮」綻放　民眾稱奇

台南藏金閣2館連假試營運

自嘲老花記憶差　59歲阿公拼上碩士班

飛鳳山猴子拆掉後照鏡　新竹縣府出手了

守護國土　湯蕙禎：國防部應強化玉山艦量能

花蓮再現觀光榮景　清明連假住房率高達9成

牙醫師熱衷收藏古瓷　成立「文雍閣」

更多熱門

相關新聞

獨／「清朝骨甕」被錯拜　家屬取回當場清點有沒少

獨／「清朝骨甕」被錯拜　家屬取回當場清點有沒少

雲林土庫公墓去年給錯骨灰罈，讓桃園蘆竹吳姓一家拜錯祖先衰整年，吳小姐還指出，她們南下歸還時，對方家屬還當場開甕，檢查裡面祖先的骨頭有沒有減少。

台灣這個村苦等40年　終有自來水可用

台灣這個村苦等40年　終有自來水可用

公墓「給錯骨灰罈」　事主拜錯祖先衰整年

公墓「給錯骨灰罈」　事主拜錯祖先衰整年

恐怖紅螞蟻！破壞號誌燈線還蜇傷警員

恐怖紅螞蟻！破壞號誌燈線還蜇傷警員

「警告車手」他偏不信　被抓瞪大眼「這樣問」

「警告車手」他偏不信　被抓瞪大眼「這樣問」

關鍵字：

油桐花客家文化雲林古坑鄉文化觀光荷苞山

讀者迴響

熱門新聞

斷掌開BMW自撞亡　「囡仔昌」國道搶救畫面曝

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

澎恰恰又欠債！認犯致命錯誤

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

獨／尋找靜宜女大生專案小組解散　前往緬甸3原因曝

新北妹遭朋友「敲暈綑綁」！他辯：脫褲幫吸尿

撿骨驚見棺內多1具乾屍！竟是受虐媳報仇

靜宜女大生到緬甸　爆是為了新男友

見靜宜女大生路線　內行：不是去KK園區！

速食店買披薩送炸雞爽吃到月底！

小情侶「開窗車震」　畫面瘋傳被罵爆

他列出靜宜女大生「怪異行徑時間軸」！驚曝1線索

靜宜失聯女大生　前後男友都「有詐」

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

復航墜河43死慘案！　機長竟下「1指令」鑑識員瞬間心涼

更多

最夯影音

更多
《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣
低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面