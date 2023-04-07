拜到別人祖先！公墓「給錯骨灰甕」　她家衰整年：開電燈都斷指

記者蔡佩旻、劉人豪／雲林報導

桃園蘆竹一名吳姓女子指出，去年5月到雲林土庫公墓，把爺爺奶奶的骨灰甕請回桃園安置，沒想到這1年來怪事不斷，家人也頻頻受傷，直到今年3月接到土庫公墓的電話說給錯骨灰甕才恍然大悟，原來是土庫公墓當初拿了別人家的大尺寸骨甕，吳家希望可以補償她們當初安置錯誤骨甕的大塔位加價費用。對此，土庫鎮長陳特凱向吳家道歉，並表示會協助完成補償措施。

▲雲林土庫公墓發生給錯骨灰罈事件。（圖／家屬提供）

▲土庫公墓工作人員坦承有疏失。（圖／家屬提供）

吳女指出，現在一家人都住在桃園，去年5月家人南下雲林土庫公墓，把爺爺奶奶的骨灰請回桃園，就近祭拜也比較方便，沒想到請回來這一年，家人大小事不斷，不僅小朋友比較容易跌倒，母親在家裡開個電燈，也會讓右手無名指骨折，連父親血糖飆到600(空腹血糖正常值應該小於100)沒有感到特別不舒服，讓家人今年提早於3月祭祖希望改運，直到今年4月接到土庫公墓工作人員打電話，通知說「抱錯甕了」才發現根本拜錯祖先。

吳女說，當初是弟弟南下取骨灰，給了工作人員姓名資料後，他們進去塔位把骨灰甕拿出來給家屬，「弟弟說看照片位置是對的，但是沒想到拿出來是錯的」，工作人員給的奶奶骨灰罈沒有錯，錯的是另一個比較大的白色骨甕。

▲白色的大型骨甕，是其他家的祖先。（圖／家屬提供）

至於後續希望公墓如何賠償，吳小姐說原本在桃園選的塔位是2個2萬5千元的塔位，當初搬回來的白色骨甕比較大，所以加價更換成4萬元的大塔位，若是沒辦法更換的話，希望土庫公墓可以補償差價，會鬧上媒體，則是墓方一開始消極處理，態度讓她們不太能接受。

▲土庫鎮長陳特凱表示會協助吳小姐完成補償措施。（圖／蔡佩旻翻攝）

對此搬錯骨甕一事，公墓工作人員說，他們不會去動任何的骨灰罈或甕，所以家屬不會有拜錯的狀況，只是「搬的時候拿錯、搬錯格」。

土庫鎮長陳特凱表示，桃園吳姓家屬把骨灰拿回去，放置一年後陳姓家屬來祭拜，發現祖先不見，於是立刻進行清查動作，發現是吳姓家屬抱錯，立刻通知吳姓家屬把拿錯的骨甕歸位，造成的損失，會依照合法會計流程下，協助完成補償措施，之後對行政流程進行改善。

陳特凱指出，這起事件是工作人員開錯門，兩家的位置剛好在隔壁，吳家也沒有仔細查看，導致雙方面小疏忽造成錯誤，他指出尺寸比較大的陳姓家屬骨甕只有姓名，吳姓家屬這邊有照片跟姓名，其實有很大的差異。

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