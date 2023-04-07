台灣這個村等40年終有自來水可用　千萬「延管」19戶居民受益

▲立委蘇治芬爭取口湖鄉港東村台17線北上車道104K附近獲核定「111年水利署無自來水計畫」，完工後有19戶居民受益。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣口湖鄉港東村居民長久以來無自來水可用，不是抽地下水就是到加水站載水，嚴重影響居民生活，時至今日仍因所需埋設管線長，用戶數少又分散不集中，造成每戶工程成本過高，仍有很多地方居民無自來水管線。

立法委員蘇治芬爭取「口湖鄉港東村供水延管工程」，偕同鄉代表及台水公司第五區處處長蕭淑貞辦理完工通水說明會，向當地居民說明此次延管工程的相關內容。受益居民曾水上先生說，從年輕到現在已居住超過40年，感謝蘇委員積極爭取及台水公司第五區處的協助，讓全家老小終於有潔淨、安全衛生的自來水可用。

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台水公司第五區處處長蕭淑貞表示， 這次延管工程針對口湖鄉港東村台17線北上車道104K附近獲核定「111年水利署無自來水計畫」，埋設口徑100釐米2,185公尺長的自來水管，總經費約一千萬元，完工後有19戶居民受益。

立法委員蘇治芬說，感謝台灣自來水公司及水利署的協助，讓居民可以有安全的自來水使用，維護鄉民用水品質，而自2017年起，蘇治芬委員就已為雲林縣爭取前瞻經費「無自來水地區延管」共79案，總工程經費1.77億元，並有476戶受益，未來也會持續關心無自來水地區居民的權益，盡力爭取經費協助。

▲受益居民說，從年輕到現在已居住超過40年，感謝蘇委員積極爭取及台水公司第五區處的協助，讓全家老小終於有潔淨、安全衛生的自來水可用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）