　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣這個村等40年終有自來水可用　千萬「延管」19戶居民受益

▲立委蘇治芬爭取口湖鄉港東村台17線北上車道104K附近獲核定「111年水利署無自來水計畫」，完工後有19戶居民受益。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立委蘇治芬爭取口湖鄉港東村台17線北上車道104K附近獲核定「111年水利署無自來水計畫」，完工後有19戶居民受益。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣口湖鄉港東村居民長久以來無自來水可用，不是抽地下水就是到加水站載水，嚴重影響居民生活，時至今日仍因所需埋設管線長，用戶數少又分散不集中，造成每戶工程成本過高，仍有很多地方居民無自來水管線。

立法委員蘇治芬爭取「口湖鄉港東村供水延管工程」，偕同鄉代表及台水公司第五區處處長蕭淑貞辦理完工通水說明會，向當地居民說明此次延管工程的相關內容。受益居民曾水上先生說，從年輕到現在已居住超過40年，感謝蘇委員積極爭取及台水公司第五區處的協助，讓全家老小終於有潔淨、安全衛生的自來水可用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台水公司第五區處處長蕭淑貞表示， 這次延管工程針對口湖鄉港東村台17線北上車道104K附近獲核定「111年水利署無自來水計畫」，埋設口徑100釐米2,185公尺長的自來水管，總經費約一千萬元，完工後有19戶居民受益。

立法委員蘇治芬說，感謝台灣自來水公司及水利署的協助，讓居民可以有安全的自來水使用，維護鄉民用水品質，而自2017年起，蘇治芬委員就已為雲林縣爭取前瞻經費「無自來水地區延管」共79案，總工程經費1.77億元，並有476戶受益，未來也會持續關心無自來水地區居民的權益，盡力爭取經費協助。

▲立委蘇治芬爭取口湖鄉港東村台17線北上車道104K附近獲核定「111年水利署無自來水計畫」，完工後有19戶居民受益。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲受益居民說，從年輕到現在已居住超過40年，感謝蘇委員積極爭取及台水公司第五區處的協助，讓全家老小終於有潔淨、安全衛生的自來水可用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►打造學子安全上學步道　立委林文瑞+土庫鎮長陳特凱蹲地現勘

►虎尾路燈深夜突不亮！兇手不是鳥也非蛇　警員還被「牠」咬傷

►「警告車手」他偏不信！雲林警循線抓人　被瞪大眼「這樣問」

►差點被「友人」害慘！鞋店老闆娘領貨款　險成詐欺車手

►獨／尋找靜宜女大生專案小組解散　為2個男人前往緬甸3原因曝

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
柯文哲訪美行程公布！　首站到大聯盟觀賽
閃違停倒地　23歲短褲妹險遭大車輾斃
快訊／國道1號3車追撞　Mini遭夾成廢鐵
快訊／名校17歲女高生中正橋墜河死亡　家屬悲赴認屍
iOS 17升級名單出現轉機　這2款舊iPhone仍可支援
快訊／桃園凍卵補助金拍板　最高可領2.2萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春雨不解渴！氣象局揭3月平均累積雨量、雨日　創本世紀同期最少

帶公公買新衣！婆婆酸「難得買給你要愛惜」　媳婦不忍了回1句超嗆

台灣這個村等40年終有自來水可用　千萬「延管」19戶居民受益

黑巧克力含有鉛或鎘！消基會檢測：1成產品含量超過歐美標準

超長效存錢法！銀行「三大存款技巧」與「四大禁忌」一次看

新冠月底改第4類傳染病！王必勝：已建議政院將指揮中心解編降級

快訊／桃園凍卵補助金拍板這天起申請　可連領3年最高2.2萬

勞動節3天連假！國道交通量估比周末多1成　國5祭北上高乘載管制

「抗癌戰將」審高端洩密遭起訴！王必勝：已請辭所有衛福部委員職務

4／17搭車脫口罩「校車、娃娃車也比照」　一表看全程要戴場所

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

跳躍前...喵皇準備動作超漫長　網友急壞：我抱你過去好了！

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

巨石掉落砸阿里山森林鐵路　50旅客攔停火車！駕駛急煞

SHINee泰民退伍！素顏直播害羞惹　狂捏臉頰肉…笑喊：是大叔啦XD

快訊／出境前1天　靜宜女大生「全身黑+馬尾」最後身影曝光！

春雨不解渴！氣象局揭3月平均累積雨量、雨日　創本世紀同期最少

帶公公買新衣！婆婆酸「難得買給你要愛惜」　媳婦不忍了回1句超嗆

台灣這個村等40年終有自來水可用　千萬「延管」19戶居民受益

黑巧克力含有鉛或鎘！消基會檢測：1成產品含量超過歐美標準

超長效存錢法！銀行「三大存款技巧」與「四大禁忌」一次看

新冠月底改第4類傳染病！王必勝：已建議政院將指揮中心解編降級

快訊／桃園凍卵補助金拍板這天起申請　可連領3年最高2.2萬

勞動節3天連假！國道交通量估比周末多1成　國5祭北上高乘載管制

「抗癌戰將」審高端洩密遭起訴！王必勝：已請辭所有衛福部委員職務

4／17搭車脫口罩「校車、娃娃車也比照」　一表看全程要戴場所

只喝白開水「3年沒洗吸管」　女一看裡面驚見大塊霉菌

要先預訂！板橋高人氣繽紛糖葫蘆　純麥芽糖配新鮮水果脆口超多汁

砂石車剎車失靈猛衝　路邊自小客秒被壓扁...鐵皮屋崗哨亭也全垮

「佛祖陪吃火鍋」店熄燈　業者證實拆屋還地：損失逾5千萬

大摩、高盛要加碼日圓！揭Q3目標價　落在125到130間

玩太嗨球掉河裡！阿金「用全身力」陪爸撿球...崩潰：玩具不要了

守護山林強強聯手　南消攜手嘉義林管處強化山林火災搶救

18歲女和兄弟打架緊急就醫　醫動2小時手術「取出一整支手機」

43歲秦嵐近況造型宛如女神下凡！　公開活動洩逆齡不科學曲線

「百縫直播阿林哥」用5年帶出十億成績　嚴選品質被譽為帶貨狂人

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

生活熱門新聞

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

見靜宜女大生路線　內行：不是去KK園區！

他列出靜宜女大生「怪異行徑時間軸」！驚曝1線索

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

5歲童石頭丟鹿　虎媽當眾震撼教育

2023最新畢業起薪排行

妹子結帳驚見UNIQLO「新奇1物」！網讚超方便

在家穿T恤+內褲！哥哥女友嫌不得體：色誘家人？

4/17起搭車脫口罩！公共運輸改「建議」只剩2場所強制戴

這5絕情星座「一劈腿就回不去了」

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

台中2塊油豆腐45元！他怒：台灣還能不能活

好市多1夯物「折扣65元」！會員喊買：衝啊

4/17搭車脫口罩「校車、娃娃車也比照」　一表看全程要戴場所

更多熱門

相關新聞

公墓「給錯骨灰罈」　事主拜錯祖先衰整年

公墓「給錯骨灰罈」　事主拜錯祖先衰整年

桃園蘆竹一名吳姓女子指出，去年5月到雲林土庫公墓，把爺爺奶奶的骨灰甕請回桃園安置，沒想到這1年來怪事不斷，家人也頻頻受傷，直到今年3月接到土庫公墓的電話說給錯骨灰甕才恍然大悟，原來是土庫公墓當初拿了別人家的大尺寸骨甕，吳家希望可以補償她們當初安置錯誤骨甕的大塔位加價費用。對此，土庫鎮長陳特凱向吳家道歉，並表示會協助完成補償措施。

恐怖紅螞蟻！破壞號誌燈線還蜇傷警員

恐怖紅螞蟻！破壞號誌燈線還蜇傷警員

「警告車手」他偏不信　被抓瞪大眼「這樣問」

「警告車手」他偏不信　被抓瞪大眼「這樣問」

即／雲林前議員顏旭懋判無期　走私800kg安毒撈3.75億

即／雲林前議員顏旭懋判無期　走私800kg安毒撈3.75億

「雲林良品」創造農業共榮

「雲林良品」創造農業共榮

關鍵字：

立法委員蘇治芬雲林自來水口湖鄉

讀者迴響

熱門新聞

斷掌開BMW自撞亡　「囡仔昌」國道搶救畫面曝

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

澎恰恰又欠債！認犯致命錯誤

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

獨／尋找靜宜女大生專案小組解散　前往緬甸3原因曝

新北妹遭朋友「敲暈綑綁」！他辯：脫褲幫吸尿

撿骨驚見棺內多1具乾屍！竟是受虐媳報仇

靜宜女大生到緬甸　爆是為了新男友

見靜宜女大生路線　內行：不是去KK園區！

速食店買披薩送炸雞爽吃到月底！

小情侶「開窗車震」　畫面瘋傳被罵爆

他列出靜宜女大生「怪異行徑時間軸」！驚曝1線索

靜宜失聯女大生　前後男友都「有詐」

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

復航墜河43死慘案！　機長竟下「1指令」鑑識員瞬間心涼

更多

最夯影音

更多
《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣
低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面