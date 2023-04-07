虎尾路燈深夜突不亮！兇手不是鳥也非蛇　警員還被「牠」咬傷

▲虎尾一處路口號誌燈信號箱遭紅螞蟻攻佔，造成號誌燈異常故障。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮學府西路和建成路口的號誌燈日前深夜突然故障，埒內所所長陳銘鴻和警員陳志明擔服巡邏勤務時發現後，2人立即分工一人指揮交通、一人排除機械故障，開啟信號箱發現故障原因竟是遭紅螞蟻破壞，警員忍著被螞蟻螫傷疼痛啟動號誌燈後才前往醫院就醫，幸好治療後已無大礙。

虎尾警分局說明，當晚由埒內所所長陳銘鴻於路口指揮交通、確保來往車輛安全，警員陳志明前往信號箱檢查、試圖重新啟動故障的號誌燈，陳志明打開號誌燈箱時，卻發現裡面滿是紅螞蟻，螞蟻因被驚擾而螫咬雙手，瞬間變得紅腫且呈現灼傷。陳志明忍著痛先重置開關，先讓號誌恢復正常，在現場排除障礙後，才前往台大醫院虎尾分院就醫。

▲虎尾警分局警員排除故障時遭紅螞蟻螫傷雙手，幸好就醫後無大礙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

幸好陳志明服用抗過敏藥劑及塗抹藥膏治療後，恢復良好、身體狀況並無大礙。虎尾警分局呼籲民眾，行經路口如遇號誌故障請減速慢行，注意左右來車，小心通過路口，以確保自己和他人的安全，並於安全時撥打110或是1999市民專線通知權責機關前往處理。