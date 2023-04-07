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社會 社會焦點 保障人權

「警告車手」他偏不信！雲林警循線抓人　被瞪大眼「這樣問」

▲斗六警分局自製警告車手標語「只要你敢來！通通抓起來」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六警分局自製警告車手標語「只要你敢來！通通抓起來」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六警分局轄區內有火車站、國道1號3號及台78線等交通要道之入出口匝道，交通極為便利；另外火車站圓環周遭金融機構林立，綜合因素加總，造成市中心附近的ATM，成為提領車手的最愛，平均每月有30-40次提領次數。3月中旬警方登門拘提車手犯嫌時，還遭瞪大眼問「你們怎麼可能找得到我？」。

斗六警分局說明，今年1、2月份間提款車手在斗六市區提領達60餘次，經斗六分局「監視器調閱專責小組」擴大調閱監視器後，鎖定一名于姓犯嫌涉案，惟該于姓犯嫌2年來未曾居住戶籍家中，騎著犯案機車四處提領，行蹤飄忽不定。但是專責小組成員憑藉不屈不撓的精神，以及對於轄區的熟悉程度，成功蒐得于嫌租賃在莿桐偏僻鄉下的出租套房。

「只要你敢來，通通抓起來！」斗六市區公設路口監視器密度極高，鏡頭畫質精細，輔以私設監視器，犯罪人、車均難以遁形。 斗六警分局表示，當警方視時機成熟，於3月中旬前往莿桐鄉登門拘提于嫌時，他瞪大眼睛驚呼「你們怎麼可能找得到我？」警方將于嫌拘提到案後，更循線查出另一名黃姓共犯，于嫌遭檢察官聲請羈押獲准。

斗六警分局分局長黃念生指出，詐騙車手為貪圖些微佣金，甘心為詐欺集團提領無辜民眾的血汗錢，實在不可取，所以特別整合派出所及偵查隊的偵查量能，派出所負責前端監視器影像調閱，偵查隊則負責後端的大宗影像分析比對，經比對後車手若是在地人，則想方設法找出其住處，聲請拘票強制拘提到案，並建請檢察官聲請羈押，共同維護民眾生命財產安全。

▲斗六警分局自製警告車手標語「只要你敢來！通通抓起來」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六警分局鎖定一名詐欺車手于姓犯嫌涉案，於3月中旬前往莿桐鄉登門拘提于嫌時，他瞪大眼睛驚呼「你們怎麼可能找得到我？」，更循線查出另一名黃姓共犯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

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