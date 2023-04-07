　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／尋找靜宜女大生專案小組解散　為2個男人前往緬甸3原因曝

▲▼靜宜女大生失蹤一案，警方專案小組已因沒有犯罪跡象而解散，至於林女獨自前往緬甸可能有3項理由。（圖／ETtoday資料照，下同）

▲靜宜女大生失蹤一案，警方專案小組已因沒有犯罪跡象而解散，至於林女獨自前往緬甸可能有3項理由。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市靜宜大學大二林姓女大生失蹤案，台中警方昨天晚上證實，女大生在曼谷下飛機並已入境緬甸仰光，初步排除遭人蛇集團控制。至於林女為何獨自前往緬甸？研判是去找在當地從事詐欺的男友小U，以及要擺脫有詐欺前科、經常向她借錢的李姓前男友的糾纏，不過，也有可能林女被現任男友洗腦，做詐欺賺錢快而受誘惑，真正原因得等林女回台才得知，由於林女並非被挾持逼迫，專案小組隨之解散。

▲▼靜宜女大生失蹤一案，警方專案小組已因沒有犯罪跡象而解散，至於林女獨自前往緬甸可能有3項理由。（圖／ETtoday資料照，下同）

林女的家屬發現女兒答應回家過清明節，卻未見蹤影，於是狂打手機找人，結果接電話的是李姓前男友，李男表示，他也找了林女好幾天，都沒有下落，後來透過林女的高中朋友轉告，林女人在國外，很平安。

李男表示，他曾因詐欺案被逮，手機內還有詐欺群組，他的手機曾借林女使用，林女也常在手機和群組成員聊天，但每次聊完，對話就會刪除，他不知聊天內容，不過，後來得知，林女在群組內結識了現任男友小U，會不會林女被小U引誘騙出國，成了「豬仔」，於是趕緊連絡林母，2人在4月2日前往報案。

警方原本以為林女失蹤，可能和前男友或家人吵架而負氣離家，直到林母提供女兒新買的手機門號，經過衛星定位，竟然出現在桃園機場附近，於是以人口販運方面展開追查，經由機場內外監視器，發現林女獨自拖著行李箱，走進機場，連衣服都和最後一天走進校園一樣，林女1人在候機室，旁邊沒有人陪同。

林女搭上前往倫敦的班機，中途在曼谷跳機，但林女利用刷卡買票，只買到曼谷，在曼谷下飛機後，5個小時後入境緬甸仰光。

警方昨天晚上表示，女大生目前已入境緬甸仰光，正透過外交及警政署駐外聯絡官管道，積極查明女大生在緬甸行蹤，並協助返台，初步排除遭人蛇集團控制，但女大生出境是否牽涉詐騙集團等，有待釐清。

據了解，林女父親在桃園開工廠，家境不錯，小時候就常跟家人去大陸玩，和李男交往1年多，李男在工地打零工，日薪才1千多元，三餐難以為計，常向林女借錢，累積有數萬元，林女主動提分手，但李男仍想復合，經常「勾勾纏」，讓林女不堪其擾。

此外，林女又在詐欺群組認識了現任男友，於是在擺脫前男友和追隨現任男友等種種原因之下，獨自搭機到緬甸會情人。

林女從買機票、買新手機、搭機到緬甸等縝密過程，顯見早已策劃已久，而警方專案小組已因此案沒有犯罪跡象而解散，只是林女出國的真正原因，只有等林女回台才能明朗。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
特斯拉全面降價「最高砍15.2萬」　這2款台灣可望跟進
雙手斷掌開BMW自撞翻覆！　「囡仔昌」送醫30分慘亡
快訊／馬英九回台　高喊「九二共識又活過來了」
丟丟妹開11職缺徵才　最高薪資5.5萬
IG網紅「拖床墊擠進陽台」拍美照　網炸鍋：丟臉丟到國外去
LIVE／馬英九抵台！　結束12天「和平祭祖之旅」
獨／靜宜女大生「為2男人飛緬甸」　3原因曝
夫任疫苗審查洩利多　妻內線炒高端還問命理師

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

縱容網咖業者偷電！5年狂撈491萬　前台電稽查員下場慘了

暖男市長不忍了！陳其邁被說「污掉了91億」　開吉結果出爐

天雨路滑！花蓮台9線聯結車撞分隔島衝對向　駕駛頸部受傷送醫

船長「海上突中風」倒地昏迷…船員急Call海巡　風浪中接駁送醫

1萬元拐傳播妹喝大杯！淫男耍賤招偷下藥　硬「闖紅燈」判囚9年

酒駕撞4口家庭！黃子洋判賠3549萬　「房被扣又提異議」家屬痛批

設製毒工寮「雞屎蓋這味」！放養10「大型看門狗」顧500萬安毒

酒後衝突「水果刀插喉」！花蓮男倒血泊中被救　嫌半小時落網

獨／尋找靜宜女大生專案小組解散　為2個男人前往緬甸3原因曝

3年獵殺4隻台灣黑熊…「三貼擺弄死體」嬉鬧 ！屏檢偵結起訴7人

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

跳躍前...喵皇準備動作超漫長　網友急壞：我抱你過去好了！

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

巨石掉落砸阿里山森林鐵路　50旅客攔停火車！駕駛急煞

SHINee泰民退伍！素顏直播害羞惹　狂捏臉頰肉…笑喊：是大叔啦XD

快訊／出境前1天　靜宜女大生「全身黑+馬尾」最後身影曝光！

縱容網咖業者偷電！5年狂撈491萬　前台電稽查員下場慘了

暖男市長不忍了！陳其邁被說「污掉了91億」　開吉結果出爐

天雨路滑！花蓮台9線聯結車撞分隔島衝對向　駕駛頸部受傷送醫

船長「海上突中風」倒地昏迷…船員急Call海巡　風浪中接駁送醫

1萬元拐傳播妹喝大杯！淫男耍賤招偷下藥　硬「闖紅燈」判囚9年

酒駕撞4口家庭！黃子洋判賠3549萬　「房被扣又提異議」家屬痛批

設製毒工寮「雞屎蓋這味」！放養10「大型看門狗」顧500萬安毒

酒後衝突「水果刀插喉」！花蓮男倒血泊中被救　嫌半小時落網

獨／尋找靜宜女大生專案小組解散　為2個男人前往緬甸3原因曝

3年獵殺4隻台灣黑熊…「三貼擺弄死體」嬉鬧 ！屏檢偵結起訴7人

「援助烏克蘭反攻」機密文件外洩　美國防部急查

韓語髒話邁向世界！「這3個字」榮登全球流行語　韓劇成功非偶然

亮燈綠！騎士一加速　後座妹子「百褶裙飄阿飄」白色小褲褲看光光

駐巴西外交官輕生　游淑慧喊「除三害」：勿將責任推給往生者

天災難測！水利署視察東部防汛　花蓮明年完成全段光華排水工程

過來人認證「浴室1設計」不實用　一打掉卻懷念了：爽度破表

欺負老人？大都會戰況不佳　投球時鐘讓高齡投手吃不消

疫苗審查委員涉高端內線交易！薛瑞元：違反保密協議交由司法處理

大甲媽遶境進香倒數計時　APP自動打卡...走完全程抽萬元金媽祖

哪國人「最愛逛台灣家樂福？」　答案揭曉超意外！

橋下見30公分鐵塊躺路中　騎士輾過「蓋棉被」重摔

社會熱門新聞

靜宜女大生到緬甸　爆是為了新男友

新北妹遭朋友「敲暈綑綁」！他辯：脫褲幫吸尿

復航墜河43死慘案！　機長竟下「1指令」鑑識員瞬間心涼

即／排除人蛇集團涉入！失蹤女大生自行出國

靜宜失聯女大生　前後男友都「有詐」

新北男自撞昏迷！iPhone14自動報案救命

斷掌開BMW自撞亡　「囡仔昌」國道搶救畫面曝

斜坡忘拉手煞車！台中公車司機被2車夾死

「復航墜基隆河」撞上高架橋計程車！　最衰運將現況曝

靜宜女大生曼谷跳機　等候接應5hrs轉進仰光

老夫妻住超商流浪兒子說話了

女大生共用手機搭上他　買單程票赴緬

復航墜基隆河前10秒還原！　唯一倖存空姐曝「機艙詭異」頭皮發麻

快訊／新店嬤「一身紅衣」氣絕亡！　死因曝光

更多熱門

相關新聞

他列出靜宜女大生「怪異行徑時間軸」！驚曝1線索

他列出靜宜女大生「怪異行徑時間軸」！驚曝1線索

本與家人說好清明節返家，如今就讀靜宜大學林姓女大生已失蹤10天，警方追查她已入境緬甸，並懷疑林女是要去找「現任男友」。不過有鄉民列出女大生失聯時間軸，認為最大嫌疑者就是李姓前男友，尤其「送手機還不扯啦，扯的是門號一起送？」並給1線索「去查男的財務狀況吧，應該滿精彩的！」

靜宜女大生疑為愛赴緬甸！Dcard校版卻因這事炸鍋

靜宜女大生疑為愛赴緬甸！Dcard校版卻因這事炸鍋

靜宜女大生曼谷跳機　等候接應5hrs轉進仰光

靜宜女大生曼谷跳機　等候接應5hrs轉進仰光

靜宜女大生到緬甸　爆是為了新男友

靜宜女大生到緬甸　爆是為了新男友

外籍浮屍案　高檢署說明

外籍浮屍案　高檢署說明

關鍵字：

靜宜女大生緬甸人蛇清水警中市刑大

讀者迴響

熱門新聞

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

澎恰恰又欠債！認犯致命錯誤

靜宜女大生到緬甸　爆是為了新男友

撿骨驚見棺內多1具乾屍！竟是受虐媳報仇

新北妹遭朋友「敲暈綑綁」！他辯：脫褲幫吸尿

小情侶「開窗車震」　畫面瘋傳被罵爆

斷掌開BMW自撞亡　「囡仔昌」國道搶救畫面曝

速食店買披薩送炸雞爽吃到月底！

見靜宜女大生路線　內行：不是去KK園區！

復航墜河43死慘案！　機長竟下「1指令」鑑識員瞬間心涼

即／排除人蛇集團涉入！失蹤女大生自行出國

77老大長腿網紅女友身分曝光！　3年前「合拍豐胸片」

靜宜失聯女大生　前後男友都「有詐」

獨／尋找靜宜女大生專案小組解散　前往緬甸3原因曝

更多

最夯影音

更多
低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰
《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面