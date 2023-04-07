獨／尋找靜宜女大生專案小組解散　為2個男人前往緬甸3原因曝

▲靜宜女大生失蹤一案，警方專案小組已因沒有犯罪跡象而解散，至於林女獨自前往緬甸可能有3項理由。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市靜宜大學大二林姓女大生失蹤案，台中警方昨天晚上證實，女大生在曼谷下飛機並已入境緬甸仰光，初步排除遭人蛇集團控制。至於林女為何獨自前往緬甸？研判是去找在當地從事詐欺的男友小U，以及要擺脫有詐欺前科、經常向她借錢的李姓前男友的糾纏，不過，也有可能林女被現任男友洗腦，做詐欺賺錢快而受誘惑，真正原因得等林女回台才得知，由於林女並非被挾持逼迫，專案小組隨之解散。

林女的家屬發現女兒答應回家過清明節，卻未見蹤影，於是狂打手機找人，結果接電話的是李姓前男友，李男表示，他也找了林女好幾天，都沒有下落，後來透過林女的高中朋友轉告，林女人在國外，很平安。

李男表示，他曾因詐欺案被逮，手機內還有詐欺群組，他的手機曾借林女使用，林女也常在手機和群組成員聊天，但每次聊完，對話就會刪除，他不知聊天內容，不過，後來得知，林女在群組內結識了現任男友小U，會不會林女被小U引誘騙出國，成了「豬仔」，於是趕緊連絡林母，2人在4月2日前往報案。

警方原本以為林女失蹤，可能和前男友或家人吵架而負氣離家，直到林母提供女兒新買的手機門號，經過衛星定位，竟然出現在桃園機場附近，於是以人口販運方面展開追查，經由機場內外監視器，發現林女獨自拖著行李箱，走進機場，連衣服都和最後一天走進校園一樣，林女1人在候機室，旁邊沒有人陪同。

林女搭上前往倫敦的班機，中途在曼谷跳機，但林女利用刷卡買票，只買到曼谷，在曼谷下飛機後，5個小時後入境緬甸仰光。

警方昨天晚上表示，女大生目前已入境緬甸仰光，正透過外交及警政署駐外聯絡官管道，積極查明女大生在緬甸行蹤，並協助返台，初步排除遭人蛇集團控制，但女大生出境是否牽涉詐騙集團等，有待釐清。

據了解，林女父親在桃園開工廠，家境不錯，小時候就常跟家人去大陸玩，和李男交往1年多，李男在工地打零工，日薪才1千多元，三餐難以為計，常向林女借錢，累積有數萬元，林女主動提分手，但李男仍想復合，經常「勾勾纏」，讓林女不堪其擾。

此外，林女又在詐欺群組認識了現任男友，於是在擺脫前男友和追隨現任男友等種種原因之下，獨自搭機到緬甸會情人。

林女從買機票、買新手機、搭機到緬甸等縝密過程，顯見早已策劃已久，而警方專案小組已因此案沒有犯罪跡象而解散，只是林女出國的真正原因，只有等林女回台才能明朗。