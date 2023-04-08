青埔盃慢速壘球錦標賽登場　16勁旅拚戰雲林爭冠

▲青埔盃慢速壘球錦標賽由雲林縣體育會慢速壘球委員會承辦，青埔教育基金會贊助比賽經費。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

2023「青埔盃慢速壘球錦標賽」今（8）日登場，來自全國16支慢壘勁旅齊聚雲林以球會友。開幕典禮邀請立委林文瑞、青埔教育基會董事長張嘉郡、虎尾鎮長丁學忠開球，一同歡迎來自全國400多位選手至雲林享受慢壘運動樂趣。

立法委員林文瑞表示，青埔教育基金會除積極參與各項社會公益、教育文化活動外，對各項體育推廣更不遺餘力，透過公益與運動讓更多人看見雲林，活絡運動觀光與運動經濟，他非常敬佩；他這幾年也積極爭取縣內多個學校跑道等運動設備更新，提倡運動風氣，希望鄉親多運動更健康有活力。

▲青埔盃慢速壘球錦標賽參賽16支隊伍將爭取9日在新虎尾壘球場決賽門票與冠軍獎盃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

青埔教育基會董事長張嘉郡指出，新虎尾壘球場位於高鐵特定區，是擔任立法委員時期與虎尾鎮長丁學忠、時任虎尾鎮代會主席合作提出興建計畫，向中央爭取1200萬補助款，縣政府籌措600萬元，共計1800萬元所興建二座標準慢速壘球場，提供喜愛慢速壘球運動朋友安全舒適訓練與比賽場地。

虎尾鎮長丁學忠說，新虎尾壘球場2021年啟用，委由雲林縣體育會慢速壘球委員會管理，縣府與鎮公所對於球場設施維護非常重視，不僅有舉辦多場全國性比賽經驗，也是縣級代表隊訓練基地，設施與維護都獲球友與選手肯定。

雲林縣體育會慢速壘球委員會主委朱健嘉表示，響應縣政府全民運動年的政策，辦理青埔盃慢速壘球錦標賽，本屆16支參賽隊伍實力都相當堅強，除希望藉由比賽提供慢壘愛好者以球會友機會，並帶動縣民運動風氣。青埔盃慢速壘球錦標賽由青埔教育基金會贊助比賽經費，參賽16支隊伍將爭取9日在新虎尾壘球場決賽門票與冠軍獎盃，歡迎大家來球場為選手加油。

▲青埔盃慢速壘球錦標賽參賽16支隊伍將爭取9日在新虎尾壘球場決賽門票與冠軍獎盃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）