差點被「友人」害慘！鞋店老闆娘領貨款　險成詐欺車手

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六警分局斗六派出所日前接獲轄內銀行通報，有民眾疑似遭詐騙要提領大量現金，需要警方協助攔阻，值班員警獲報立即派員到場了解，係一位鞋店老闆娘，她自述友人請她購買鞋子所以匯入200萬元在自己帳戶，須領出轉交鞋廠，但銀行查出金流出入顯有異常，才知道這名僅認識半個月的「友人」根本就是詐騙集團。

▲鞋店老闆娘的「新朋友」」匯入200萬請她轉匯予指定鞋廠，其實都是要利用她成為車手的騙局。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方指出，鞋店老闆娘向警方說明時態度十分堅定，但銀行行員及科長向警方表示，經查詢老闆娘帳戶確實有一筆200萬元轉入，但是該筆金流顯有異常，原來該筆金額係從他人帳戶轉向匯款給老闆娘的帳戶，然而銀行向匯款人求證時，對方卻稱匯款目的是要請代書處理購買土地事宜，說詞與老闆娘顯然不符。

警方進一步詢問老闆娘其友人的背景，才發現老闆娘在手機與對方認識僅約半個月，當場告知女子這是詐騙，詐騙集團以假訊息請老闆娘依照指示至銀行領款，勸告老闆娘千萬不要提領，以免遭利用成為詐欺車手，老闆娘聽聞後嚇得直呼，這樣也能騙！立即放棄提領，由警方與銀行處理該筆款項，也驚險差點遭詐騙集團利用淪為詐欺車手。

斗六警分局提醒，假交友詐騙盛行，通訊軟體不時會有陌生人請求加好友互動，對於此類情形務必提防，有任何疑問可立即撥打165反詐騙專線或是向鄰近警察機關求證。

▲在警方抽絲剝繭細心查證後，確定該筆200萬的轉帳戶與老闆娘正要會出的帳戶都有問題，證實差點淪為詐欺車手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）