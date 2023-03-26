新北接地祭「美味森市」登場　異國料理串起多元文化情誼

▲2023新北市多元文化節以「接地祭」為主題，用食物來認識多元文化起源。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

2023新北市多元文化節以「接地祭」為主題，讓民眾用食物來認識多元文化的起源，今（26日）市長侯友宜出席系列活動「美味森市」，歡迎大家在3月15日至4月15日這段期間前來，透過美食了解異國風情，串聯文化間的情誼。

參觀攤位時，市長侯友宜和野廚林擠米一起動手野炊烤肉，並與宏國德霖科大的學子們一起做野草沙士及擀薄餅，體驗自然飲食的特色文化。侯友宜說，新北市人口眾多、族群多元，而飲食是多元文化的一環也是認識異國文化的捷徑，期待大家閒暇之餘前來多元文化節，透過美食認識不同族群的文化故事與生活，也讓新住民朋友在新北也能一嚐家鄉味。

▲新北多元文化節接地祭「美味森市」登場，侯友宜歡迎大家用美食串起多元文化情誼。

文化局表示，飲食最能顯現一個文化的生活方式與價值觀，2023年多元文化節以食為主軸，以有豐富多元植物的四號公園為場景，安排緬甸街美食、異國樂舞表演，以及能仁家商、宏國德霖科大餐飲系師生們精心特製的風味料理，加上緬甸、印度、泰國、原民、臺式等各類生活選品及文化體驗攤位。有關2023新北市多元文化節一系列相關活動，詳情可至「新北市多元文化節」活動網站查詢。