海關海巡聯手打擊走私！馬祖私運6萬Kg活龍蝦赴大陸　開罰9861萬

▲私運活龍蝦出口中國高達5萬8706公斤。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

財政部關務署昨（15日）表示，2022年9月至11月間海洋委員會海巡署金馬澎分署第10岸巡隊，共查獲私運出口活龍蝦共3433箱，淨重高達5萬8706公斤，移送基隆關裁處共新臺幣9861萬餘元，為馬祖地區史上最高裁罰金額。

關務署指出，自中國大陸禁止澳大利亞龍蝦進口後，部分人士因利之所趨，鋌而走險，於2022年9月至11月間，未經向海關申報，自馬祖私運活龍蝦出口至中國大陸高達33航次。

▲馬祖私運活龍蝦出口至中國大陸高達33航次。

為防堵走私不法，海關與海巡緊密合作，經過長達數月，鍥而不捨的蒐證、分析及判讀資料，於2023年3月8日完備證據，由基隆關於2023年3月10日全數裁處完成，彰顯政府執法決心。

關務署強調，船舶載運貨物，有規避檢查、偷漏關稅或逃避管制，未經向海關申報，逕自運輸貨物進、出國境，即構成海關緝私條例第3條「私運貨物進、出口」，依該條例第36條第1、3項規定，最高可處貨價3倍之罰鍰，並將私運貨物一併沒入。

關務署將與海巡署持續合作，打擊不法遏止走私歪風，呼籲民眾切勿心存僥倖以身試法。

▲▼裁罰金額共新臺幣9861萬餘元，為馬祖地區史上最高裁罰金額。