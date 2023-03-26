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新北市優秀青年表揚大會　侯友宜：是榮譽也是責任

▲新北市優秀青年表揚大會 侯友宜：表揚是榮譽也是責任。（圖／新北市青年局提供）

▲新北市優秀青年表揚大會全體大合照。（圖／新北市青年局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（26日）於新北市府六樓大禮堂出席新北市青年行動年會暨優秀青年表揚大會，今年表揚新北市優秀青年共72位，包含24名社會優秀青年、12位大專院校優秀青年及36位新北市國高中學校優秀青年，勉勵大家一起為國家社會努力。

侯友宜表示，自己40年前就曾參與救國團活動，學習到如野外求生、團隊合作的精神，後來也因致力掃黑除暴，在1984年獲得救國團十大傑出青年獎章，桃園市張善政市長也是同年獲獎。救國團長期鼓勵年輕朋友發揮熱情為社會服務，因應趨勢帶領青年朋友參與偏鄉校園美化、淨灘及環保交流等活動，值得敬佩。

▲新北市優秀青年表揚大會 侯友宜：表揚是榮譽也是責任。（圖／新北市青年局提供）

▲籌備委員會大合照。

今年表揚的新北市優秀青年共72位，其中有2020東京奧運跆拳道銅牌羅嘉翎選手、至瑞芳火車站守護學生通勤安全的宋柏霖主任教官、幫助高關懷的學生考取證照及升學的周姸伶教師、培育出眾多龍舟及輕艇水球國手的范良誌教練及為地方創生及傳統產業轉型不遺餘力的洪佳玉董事長等，期望藉著表揚活動，鼓勵青年朋友為國家社會做出更多貢獻。

▲新北市優秀青年表揚大會 侯友宜：表揚是榮譽也是責任。（圖／新北市青年局提供）

▲侯友宜期許獲獎青年一起為國家努力。

新北市青年事務委員會主任委員吳宗憲表示，SDGs目標是世界趨勢，今年籌備委員會還規劃了淨灘與美化偏鄉角落的公益活動，樂見青年與時俱進，創發永續理念。

青年局長錢念群表示，青年其實樂於為社會服務的趨勢，青年局樂於攜手各方熱心青年，擴大社會的正面力量。

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