基隆市府加碼補助2000萬　國中小營養午餐升級加菜

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府發言人余治明今（21日）和教育處長劉美蘭主持「基隆國中小學營養午餐升級」記者會，說明盼不受食材波動影響營養午餐品質，市府將從112學年度起，加碼補助2000萬元給全市國中小提高午餐點心頻率，及增添菜色形式，並邀專家委員到校輔導控管午餐品質。

▲基隆市府加碼補助營養午餐2000萬。市府發言人余治明（右）、教育處長劉美蘭（左）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

發言人余治明指出，近年來，受到新冠疫情與俄烏戰爭的衝擊，國際糧食供應短缺，原物料價格上漲，民眾經濟壓力也隨之上升，「國以民為本，民以食為天」，食物是最基礎的民生所需，我們可感受到即使是同一家店的便當，在近幾年內的變化是相當明顯。

余治明表示，兒童是國家未來的主人翁，特別在成長發育時期，須攝取充足營養，才能健全發育與學習，我們期望讓孩子的營養午餐，不受食材物價波動而影響午餐菜色，市府將從112學年度起，加碼補助2000萬元給基隆國中小，提高點心頻率及增添菜色形式，另外對於弱勢學童仍維持全額補助，照顧艱困家庭的孩子。

▲基隆市八斗國小營養午餐。

教育處長劉美蘭表示，民生物資不斷上漲，學童的營養和學校午餐食安把關刻不容緩，此外我們也設置把關機制，供餐學校或廠商每日都需將菜單、食材及標章（三章一Q）等相關資訊，上傳到「食材登錄平台」，公開學校每日菜單及食材資訊。

為讓家長了解學生每日午餐內容，另外也針對各校辦理不定期午餐訪視，對於滿意度較低學校，邀請專家委員到校輔導改善，並控管午餐品質。目前基隆市學校的營養午餐費用加入中央可溯源食材補助，自設廚房為50元，團膳為60元，經過市府補助2000萬元，自設廚房為60元，團膳為70元。

▲基隆市武崙國小營養午餐。

劉美蘭強調，過去3年受疫情影響，百工百業都需時間復甦，尤其經濟弱勢的家庭備受艱辛需要扶助，所以市府以不增加家長負擔的方式，加碼補助午餐費用，讓孩子們在成長階段，都能享用充足營養又美味的午餐。