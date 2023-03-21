　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆市府加碼補助2000萬　國中小營養午餐升級加菜

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府發言人余治明今（21日）和教育處長劉美蘭主持「基隆國中小學營養午餐升級」記者會，說明盼不受食材波動影響營養午餐品質，市府將從112學年度起，加碼補助2000萬元給全市國中小提高午餐點心頻率，及增添菜色形式，並邀專家委員到校輔導控管午餐品質。

▲基隆市府加碼補助2000萬 國中小營養午餐升級加菜。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市府加碼補助營養午餐2000萬。市府發言人余治明（右）、教育處長劉美蘭（左）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

發言人余治明指出，近年來，受到新冠疫情與俄烏戰爭的衝擊，國際糧食供應短缺，原物料價格上漲，民眾經濟壓力也隨之上升，「國以民為本，民以食為天」，食物是最基礎的民生所需，我們可感受到即使是同一家店的便當，在近幾年內的變化是相當明顯。

余治明表示，兒童是國家未來的主人翁，特別在成長發育時期，須攝取充足營養，才能健全發育與學習，我們期望讓孩子的營養午餐，不受食材物價波動而影響午餐菜色，市府將從112學年度起，加碼補助2000萬元給基隆國中小，提高點心頻率及增添菜色形式，另外對於弱勢學童仍維持全額補助，照顧艱困家庭的孩子。

▲基隆市府加碼補助2000萬 國中小營養午餐升級加菜。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市八斗國小營養午餐。

教育處長劉美蘭表示，民生物資不斷上漲，學童的營養和學校午餐食安把關刻不容緩，此外我們也設置把關機制，供餐學校或廠商每日都需將菜單、食材及標章（三章一Q）等相關資訊，上傳到「食材登錄平台」，公開學校每日菜單及食材資訊。

為讓家長了解學生每日午餐內容，另外也針對各校辦理不定期午餐訪視，對於滿意度較低學校，邀請專家委員到校輔導改善，並控管午餐品質。目前基隆市學校的營養午餐費用加入中央可溯源食材補助，自設廚房為50元，團膳為60元，經過市府補助2000萬元，自設廚房為60元，團膳為70元。

▲基隆市府加碼補助2000萬 國中小營養午餐升級加菜。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市武崙國小營養午餐。

劉美蘭強調，過去3年受疫情影響，百工百業都需時間復甦，尤其經濟弱勢的家庭備受艱辛需要扶助，所以市府以不增加家長負擔的方式，加碼補助午餐費用，讓孩子們在成長階段，都能享用充足營養又美味的午餐。

【更多新聞】

►海關海巡聯手打擊走私！馬祖私運6萬Kg活龍蝦赴大陸　開罰9861萬

►捐贈300公斤白米助弱勢　副市長邱佩琳感謝天行者、天愛協會

►北海岸菜車孤輪盃！翹孤輪影片被傳IG...桃園男下場慘

►偷高檔洋酒留空盒「皇家禮砲藏外套」　愛喝買不起...犯案逾20件

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
獨／軍霸兒遭空姐燒死！　父翻一家合照落淚
蔡英文329出訪友邦瓜地馬拉、貝里斯　過境紐約、洛杉磯
北市「最猛凶宅」又爆命案！「放百人牌位」土地公鎮煞　租客嚇腿
行人地獄！妻才跨進斑馬線遭輾斃　夫目擊崩潰
朱海君掀「對話紀錄」　公開超扯價碼：簡直羞辱人
情斷Gino搬離愛巢！　夏宇禾11字回應
限時8小時！　手搖飲「全品項買1送1」只有今天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆市府加碼補助2000萬　國中小營養午餐升級加菜

許淑華拜會國發會　爭取中興新村部分公設「交縣府使用」

台灣觀光工廠20年　暢遊南投嘉年華4／1登場！消費200可抽好禮

安平觀夕平台傳民眾輕生　海巡警消陸海空搜救送醫

台南最年輕的資深立委登記　陳亭妃：提出Team Taiwan12大政見

7萬噸「現代東京輪 」砰！失準撞裂碼頭　高雄港將求償

國民黨2024桃園立委初選3／22-24領表登記　3個選區列第一階段提名

伊斯蘭教齋戒月3／23-4／ 20　桃園勞動局籲雇主尊重包容宗教信仰

美福大火撤罰！桃園前環保局長反擊　市府重批：打迷糊仗

新北行動治理前進深坑　侯友宜盼加速推動軌道建設

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

暖弟載喝ㄎㄧㄤ姐回家　提醒「往前靠」遭頭槌

樂天女孩新人背號揭曉！　李多慧選82號「代表國家」

賈永婕遭BLACKPINK粉打臉說謊！　親自回應「擋視線+公關票」

媽吃「臭臭鍋」女兒超嫌棄！　台語奶音萌喊：臭摸摸倒掉

賈永婕被打臉說謊「證據照曝光」！　誇張1舉動惹火BLACKPINK粉絲

基隆市府加碼補助2000萬　國中小營養午餐升級加菜

許淑華拜會國發會　爭取中興新村部分公設「交縣府使用」

台灣觀光工廠20年　暢遊南投嘉年華4／1登場！消費200可抽好禮

安平觀夕平台傳民眾輕生　海巡警消陸海空搜救送醫

台南最年輕的資深立委登記　陳亭妃：提出Team Taiwan12大政見

7萬噸「現代東京輪 」砰！失準撞裂碼頭　高雄港將求償

國民黨2024桃園立委初選3／22-24領表登記　3個選區列第一階段提名

伊斯蘭教齋戒月3／23-4／ 20　桃園勞動局籲雇主尊重包容宗教信仰

美福大火撤罰！桃園前環保局長反擊　市府重批：打迷糊仗

新北行動治理前進深坑　侯友宜盼加速推動軌道建設

日本明戰美國！運彩迷搶押經典賽冠軍　連千毅砸20萬拚了

8次雇吊車偷400萬工地鋼材...全當廢鐵賤賣　彰化毒男栽了

快訊／輕症免隔首日！僅剩中重症+112　羅一鈞曝3指標社區疫情降溫

快訊 ∕ 大甲溪釣客溺水！休假消防員拉上岸急救仍不治

獨／優秀兒遭驚世空姐燒死！軍霸經歷曝光　父嘆：國家嚴重損失

500萬買高雄透天有機會　「貸不了款」恐是最大難題

文化部「成年禮金」上看10億商機！藝文消費點招商說明會報名開跑

2千多人想學買房　Joeman線上課銷售額驚人「已破894萬」！

前CLC成員睿恩「solo先行曲釋出」！　4月13日正式出道

台啤英熊本季不回天母主場了　要搬到哪？一場館被點名

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

地方熱門新聞

7萬噸現代東京輪撞碼頭　高雄港將求償

美福大火撤罰桃園前環保局長反擊　市府重批

台南中正路改「湯德章大道」網不買單

國民黨2024桃園立委初選　3/22-24領表登記

伊斯蘭教齋戒月3/23起　桃園勞動局籲雇主尊重

雲林小確幸終結！路邊停車4/1開始收費

陳亭妃：提出Team Taiwan12大政見

鹽埔漁港公保地還地於民　即日起再公展30日

安平觀夕平台傳民眾輕生搜救送醫

19年水箱車輾斃消防員　水產董座捐贈一台新的

許淑華爭取中興新村公設交縣府使用

雲縣府媒合團膳買高麗菜首批1700件

台南停車費不繳被強制執行拖吊愛車秒繳清

楊元太與王文志獲第一屆嘉義文化獎得主

更多熱門

相關新聞

敦睦支隊航訓抵基隆　謝國樑向海軍官兵致敬

敦睦支隊航訓抵基隆　謝國樑向海軍官兵致敬

海軍敦睦遠航訓練支隊19、20日泊靠基隆港西三、西四碼頭，一連兩天開放民眾登艦參觀，海軍官兵安排精湛操演，見證國軍堅實戰力，展現全民國防教育成果。基隆市長謝國樑今早出席開幕式，強調國防安全需要國人支持，並致贈加菜金祝賀航訓平安，圓滿成功達成任務。

基隆Podcast第7集　睽違3年暢談郵輪復航

基隆Podcast第7集　睽違3年暢談郵輪復航

會晤交通部政次胡湘麟　謝國樑盼政院舒緩財政負擔

會晤交通部政次胡湘麟　謝國樑盼政院舒緩財政負擔

參訪基隆口罩國家隊　蔡英文：推動製造業升級轉型

參訪基隆口罩國家隊　蔡英文：推動製造業升級轉型

交通部商討基捷　謝國樑：期許會談順利

交通部商討基捷　謝國樑：期許會談順利

關鍵字：

基隆營養午餐

讀者迴響

熱門新聞

Gino、夏宇禾6年情斷！分手主因曝光

男模跳樓輕生享年35歲

《哈利波特》男星猝逝！享年56歲

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

獨／劇團總監曝「朱海君價錢漲4倍」合作破局

日本冠軍戰先發出爐　大谷可能後援

林俊傑演唱會「臨陣退貨嘉賓」！爆紅男團火大離場

快訊／日本再見安打逆轉墨西哥！

1.05億跑車「車牌違規」網酸爆　車主開嗆

本屆第一人！古巴牛棚捕手叛逃

ATM插卡直接領6000元！免登記懶人包

覺得累！他肚脹「全身飄尿味」　醫嘆已末期：洗腎一輩子

第一眼看到啥數字？測出隱藏魅力

受訪提及台灣！大谷翔平：為亞洲而戰

更多

最夯影音

更多
日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！
BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面