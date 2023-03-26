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新北陸海空植樹「無人機播種」　侯友宜：造林復育無死角

▲新北陸海空植樹「無人機播種」。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市長侯友宜今天在貢寮龍門運動公園與在地學童共同植樹。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市繼2022年推動全國首創「新北山海造林計畫」後，2023年更應用無人機撒播種子造林，市長侯友宜今（26日）在貢寮龍門運動公園與在地學童共同植樹，並宣示陸海空植樹啟動，讓新北境內造林復育無死角。

新北市推動「新北山海造林計畫」，號召民間團體共同響應，每年種植4萬棵樹，復育500株珊瑚，由山到海增加藍綠碳匯，本年度更拓展到空域，推出「陸海空植樹」，今年首次與國立中興大學及農業科技團隊合作，結合中興大學執行崩塌地植生治理經驗及農業科技公司無人機技術。

▲新北陸海空植樹「無人機播種」。（圖／新北市農業局提供）

▲侯友宜今天在貢寮龍門運動公園與在地學童、里民、志工及民間團體宣告「陸海空植樹」啟動。

運用無人機至人力難以到達區域，如自然崩塌地或森林火災發生地撒播原生先趨樹種-臺灣赤楊種子，在石碇自然崩塌山區撒下超過300萬粒赤楊種子，讓崩塌地或林火復舊地能快速恢復植生，維護山林與生態。

新北市長侯友宜26日在貢寮龍門運動公園與在地學童、里民、志工及民間團體共同種植88棵茄冬樹與3600株臺灣百合，並宣告「陸海空植樹」啟動，活動同時也將臺灣原生赤楊種子遞送到在地學童手上，象徵環境永續傳承。

▲新北陸海空植樹「無人機播種」。（圖／新北市農業局提供）

▲今年結合中興大學執行崩塌地植生治理經驗及農業科技公司無人機技術，推動空中植樹。

茄冬是適合貢寮在地的大型喬木，也是極佳的誘鳥植物，今天種下的茄冬樹未來成林後，除可打造市民優質的休憩場域，每年8月至翌年3月果實成熟時，也將吸引成群野鳥前來報到，也能拓展公園豐富生多樣性，讓公園更有生命力。

侯友宜表示，新北市推動「農業健康市/式」政策，透過山海造林計畫，促進環境生態健康，讓農業永續經營，符合聯合國SDGs永續發展目標，今年度更將計畫拓展到空域，新北也是為全臺22縣市中，第一個運用無人機造林的地方政府。

▲新北陸海空植樹「無人機播種」。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市繼2022年推動全國首創「新北山海造林計畫」後，2023年更應用無人機撒播種子造林。

侯友宜說，植樹造林不是一天性的活動，而是落實在我們生活的每一天，種下永續樹木，不只是給下一代生生不息的力量與希望，更是透過身體力行，珍惜臺灣這塊美麗的寶島，一起創造永續共好的未來。

▲新北陸海空植樹「無人機播種」。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市推動「新北山海造林計畫」，號召民間團體共同響應，每年種植4萬棵樹，復育500株珊瑚。

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