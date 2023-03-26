　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北貢寮警消共構新建工程動土　侯友宜：北台好千萬人共好

▲新北貢寮警消共構新建工程動土 侯友宜：北台好千萬人共好。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市長侯友宜主持貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所新建工程動土典禮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提升貢寮地區救災救護及警政能量，新北市政府今（26日）舉行「第六救災救護大隊貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構新建工程」動土典禮，市長侯友宜期待為警察、消防、義警、義消帶來好的環境，讓他們得以全力以赴守護東北角安全。侯友宜致詞時表示，期許透過共同努力，希望達成「新北好，北台好，千萬人共好」。

侯友宜表示，貢寮地區位處東北角，不僅串連北海岸的低碳旅遊路線「青春山海線」，許多大型活動如「福隆國際沙雕藝術季」、「追火車～鐵道馬拉松接力賽」等也在此舉辦，吸引大量遊客與觀光車潮。警察、消防同仁工作量因此更加繁重，市府團隊積極興建辦公廳舍，希望讓警消同仁們能安全舒適辦公，持續擔任東北角治安守護神。

▲新北貢寮警消共構新建工程動土 侯友宜：北台好千萬人共好。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市積極興建辦公廳舍，未來將可提供當地民眾更便利的洽公空間及警、消同仁更舒適的備勤環境。

侯友宜也感謝海洋委員會海巡署北部分署，在施工期間「無償」提供第21岸巡中隊第2機動巡邏站福隆營區，作為貢寮消防分隊臨時廳舍使用；此次工程花費1億6820萬5000元，總面積達720坪，是原本的3.5倍，預計於2024年完工，侯友宜希望能提供更大的辦公空間，以提升當地的救災救護效能。

消防局補充，原貢寮分隊及貢寮分駐所為1979年建造，使用空間僅205坪，已無法提供完善的訓練及執勤環境，此次工程規劃興建地上4層樓，1樓為警、消值班室及大型救災救護車輛停車空間，2至4樓為辦公室及備勤室，期待帶來更多空間容納更高效能的車輛裝備，並提供當地民眾更便利的洽公空間及警、消同仁更舒適的備勤環境。

▲新北貢寮警消共構新建工程動土 侯友宜：北台好千萬人共好。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構新建工程」動土典禮。

【更多新聞】

►基隆市府加碼補助2000萬　國中小營養午餐升級加菜

►海關海巡聯手打擊走私！馬祖私運6萬Kg活龍蝦赴大陸　開罰9861萬

►捐贈300公斤白米助弱勢　副市長邱佩琳感謝天行者、天愛協會

►北海岸菜車孤輪盃！翹孤輪影片被傳IG...桃園男下場慘

►偷高檔洋酒留空盒「皇家禮砲藏外套」　愛喝買不起...犯案逾20件

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
許瑋甯才宣布嫁邱澤1年「家逢巨變」：太痛了
「頭長痘痘」沒好轉　醫檢查是惡性：轉移了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北接地祭「美味森市」登場　異國料理串起多元文化情誼

新北貢寮警消共構新建工程動土　侯友宜：北台好千萬人共好

超大卡司「魔手春酒」　大咖藝人輪番上陣全場嗨翻

新北陸海空植樹「無人機播種」　侯友宜：造林復育無死角

嘉義老農巡田整夜未返家成焦屍　疑遭濃煙嗆暈後燒死　

睽違4年！海軍敦睦艦隊重回花蓮港　3月26至27日開放參觀

全原運花蓮累積奪牌21金14銀16銅 　緊咬桃園暫居第二

新北市優秀青年表揚大會　侯友宜：是榮譽也是責任

基隆童話藝術節暖身起跑　打造藝術裝置「船」遞幸福

豐原慈濟宮百年大醮吉日訂了　媽祖3聖杯指示「明年11／24」

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

邊境自己玩「你丟我撿」　樓梯爬上爬下好忙碌XD

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

飼主狂喊「吉娃娃～」　伸手想摸被兇嚇到尖叫

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

田馥甄「想挑戰當媽」：好可怕！　喊話懷孕Selina「妳可以的♥」

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

新北接地祭「美味森市」登場　異國料理串起多元文化情誼

新北貢寮警消共構新建工程動土　侯友宜：北台好千萬人共好

超大卡司「魔手春酒」　大咖藝人輪番上陣全場嗨翻

新北陸海空植樹「無人機播種」　侯友宜：造林復育無死角

嘉義老農巡田整夜未返家成焦屍　疑遭濃煙嗆暈後燒死　

睽違4年！海軍敦睦艦隊重回花蓮港　3月26至27日開放參觀

全原運花蓮累積奪牌21金14銀16銅 　緊咬桃園暫居第二

新北市優秀青年表揚大會　侯友宜：是榮譽也是責任

基隆童話藝術節暖身起跑　打造藝術裝置「船」遞幸福

豐原慈濟宮百年大醮吉日訂了　媽祖3聖杯指示「明年11／24」

味全龍提升情蒐解讀力　邀請前大聯盟數據統籌主管來台

張國煒好兄弟表態！洪世維配偶申讓163張星宇　一股都沒賣

台積電水電夠用嗎？全台科學園區日供水近55萬噸　靠再生水助攻

去親媽媽的嘴嘴！阿柴連啵5下　轉身萌看鏡頭：有拍到嗎？

地方熱門新聞

價跌！　高麗菜農開放自採一顆10元

外出露營不怕蚊蟲　咖啡渣+白花油有效

嘉義老農成焦屍　遭濃煙嗆暈後燒死　

脫逃狒狒一路向北　六福村二刷結果曝

超大卡司「魔手春酒」

西螺福興宮響應關燈1小時　臉書遭刷「一片黑」

基隆童話藝術節起跑　打造藝術裝置「船」遞幸福

豐原慈濟宮百年大醮吉日　媽祖3聖杯指示「明年11/24」

2024桃園立委初選　兩黨現任5立委拚連任

台南做工行善團愛心修繕市長夫人慰勞

南消五大隊辦「一日小小消防員」體驗

李宗盛捐售老家助弱勢　門諾年華大樓上樑

小東里兒童節公益防火宣導

斥資1.5億元！台中2期果菜冷鏈配銷中心動工

更多熱門

相關新聞

新北「假警察」攔車嗆聲！敲窗逼駕駛下車

新北「假警察」攔車嗆聲！敲窗逼駕駛下車

新北五股一名男子日前開車在路上時，遇到了逆向行駛的機車騎士，於是鳴按喇叭示意，沒想到對方竟上前攔車，更是不斷拍打車窗，過程中還出言威脅，讓男子與同車乘客十分傻眼。事後警方表示，已經掌握到該名假警察的身分，會約談到案說明。

新北陸海空植樹啟動　侯友宜：造林復育無死角

新北陸海空植樹啟動　侯友宜：造林復育無死角

新北市優秀青年表揚大會　侯友宜：榮譽也是責任

新北市優秀青年表揚大會　侯友宜：榮譽也是責任

貢寮聯結車側翻躺路邊！駕駛頭部受傷

貢寮聯結車側翻躺路邊！駕駛頭部受傷

勞退金入帳！北漂男打電話「快扣款」

勞退金入帳！北漂男打電話「快扣款」

關鍵字：

新北貢寮分隊貢寮分駐所貢寮動土

讀者迴響

熱門新聞

林郁婷拳擊世錦賽銅牌突遭撤銷！

不吃牛20年！外公突點牛肉麵吐1句　他崩潰了

脂肪肝女一年狂瘦10公斤！醫聽秘訣驚呆

蕭敬騰手搖飲「2年倒7間」！全台只剩2間分店

黃曉明baby離婚首同場「尷尬畫面曝」！

「9皮膚問題」恐是糖害的！

外星人帶走8000人類！　「時空旅人」：地球主人將來到

百萬YouTuber認了拆夥3妹：她哭著對我咆哮

薯條吃下去怪怪的　女獲賠2270萬

女星遭大咖男主持約後台「口水交流」！

小朋友「少吃這1類魚」！台大醫示警：鼻咽癌機率多7倍

她狂勸「愛愛後必做1件事」！感染率大降

國小上百生被罰跪　廠商歉：開除教官

妹子試車「床上噁味狂飄一周」！他嚇壞不敢交往

獨／妹子下面癢爆！　醫揪「可愛6腳蟲」無限暢飲中

更多

最夯影音

更多
廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生
Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

邊境自己玩「你丟我撿」　樓梯爬上爬下好忙碌XD

邊境自己玩「你丟我撿」　樓梯爬上爬下好忙碌XD

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面