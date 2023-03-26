新北貢寮警消共構新建工程動土　侯友宜：北台好千萬人共好

▲新北市長侯友宜主持貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所新建工程動土典禮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提升貢寮地區救災救護及警政能量，新北市政府今（26日）舉行「第六救災救護大隊貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構新建工程」動土典禮，市長侯友宜期待為警察、消防、義警、義消帶來好的環境，讓他們得以全力以赴守護東北角安全。侯友宜致詞時表示，期許透過共同努力，希望達成「新北好，北台好，千萬人共好」。

侯友宜表示，貢寮地區位處東北角，不僅串連北海岸的低碳旅遊路線「青春山海線」，許多大型活動如「福隆國際沙雕藝術季」、「追火車～鐵道馬拉松接力賽」等也在此舉辦，吸引大量遊客與觀光車潮。警察、消防同仁工作量因此更加繁重，市府團隊積極興建辦公廳舍，希望讓警消同仁們能安全舒適辦公，持續擔任東北角治安守護神。

▲新北市積極興建辦公廳舍，未來將可提供當地民眾更便利的洽公空間及警、消同仁更舒適的備勤環境。

侯友宜也感謝海洋委員會海巡署北部分署，在施工期間「無償」提供第21岸巡中隊第2機動巡邏站福隆營區，作為貢寮消防分隊臨時廳舍使用；此次工程花費1億6820萬5000元，總面積達720坪，是原本的3.5倍，預計於2024年完工，侯友宜希望能提供更大的辦公空間，以提升當地的救災救護效能。

消防局補充，原貢寮分隊及貢寮分駐所為1979年建造，使用空間僅205坪，已無法提供完善的訓練及執勤環境，此次工程規劃興建地上4層樓，1樓為警、消值班室及大型救災救護車輛停車空間，2至4樓為辦公室及備勤室，期待帶來更多空間容納更高效能的車輛裝備，並提供當地民眾更便利的洽公空間及警、消同仁更舒適的備勤環境。

▲「貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構新建工程」動土典禮。