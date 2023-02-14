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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批組郭柯配是亂講　王金平親揭1關鍵：我不是一定要挺誰

記者黃翊婷／綜合報導

各陣營積極布局2024總統大選，資深媒體人徐嶔煌在節目上透露，前立法院長王金平將出手幫忙促成「郭柯配」。對此，王金平否認並強調，這件事情是亂講的、亂七八糟，他和郭台銘至今仍未見過面，「我不是一定要支持誰，我支持的是國民黨的提名人。」

▲▼國民黨五人小組拜會王金平,王金平會後受訪。（圖／記者季相儒攝）

▲王金平否認協助促成郭柯配。（圖／ETtoday資料照，下同。）

徐嶔煌13日接受《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻訪問時透露，郭台銘2024年參選總統的可能性大於51％，甚至找來王金平幫忙喬兩件事，一是促成「非綠大聯盟」，整合民眾黨主席柯文哲跟國民黨，共組「郭柯配」；另一個則是要幫郭順利回到國民黨參加初選。

根據《聯合新聞網》報導，對於上述說法，王金平否認並表示，由他促成郭柯配都是亂講的、亂七八糟，因為大家都在亂傳，他和郭台銘至今都沒有碰過面，會面時間頻頻延遲，最重要的是，他支持的是國民黨提名人，並非特定對象，「我不是一定要支持誰，我支持的是國民黨的提名人。」

▲▼郭台銘、柯文哲。（合成圖／記者葉南州攝）

▲郭台銘與柯文哲是否會搭檔參選，各界看法不一。

有知情人士指出，王金平雖然看似已經淡出政壇，但依舊擁有豐沛人脈和政治經驗，因此，誰想要代表藍營出戰2024大選，不只是郭台銘，就連呼聲頗高的新北市長侯友宜也需尋求王的支持。

近王人士則表示，郭、王兩人雖然說過年前有約碰面，但至今仍未見到面，王金平只會支持國民黨的提名人，「不可能為特定人去喬出一個局面，讓這個人去選」，郭台銘主動表明要見面，不過，並沒有說與王見面就是要談跟選舉有關的事，「王金平不會捲入去喬出誰跟誰配的局面中」，因為成與不成都與自身無關。

而被認為可能會在2024大選擔任副手投入選戰的前台北市長、民眾黨主席柯文哲，對於外傳的「郭柯配」，他表示，藍綠兩黨現階段的戰略目標，就是把他邊緣化，包括說他民調第3名選不上，只好當副手、行政院長等等，「這段時間傳聞很多，這就是政治上認知作戰的一個方法。」

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