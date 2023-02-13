幕後／成助攻郭、侯2024「關鍵」？　王金平恐無心再當「喬王」

▲人脈經驗皆優的王金平傳出是郭台銘、侯友宜邁向2024的關鍵角色。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨有意整合非綠陣營，力拼2024重返執政。而今天傳出，鴻海創辦人郭台銘找前立法院長王金平去喬「郭柯配」，一時之間王金平似乎成為2024一局的「關鍵角色」。不過近王人士表示，王金平無論如何都只會支持國民黨提名的人，不可能為特定人去喬出一個局面，「絕不會捲入喬出誰跟誰配」。

國民黨內參選2024呼聲最高的新北市長侯友宜遲遲不表態，已引起黨內部分人不耐，與此同時，郭台銘也於近日鬆口，「現在我在等國民黨的一套辦法」，外傳他近期將請益好友、立法院前院長王金平。王金平日前至到佛光山弔唁星雲大師被問及是否會協助郭台銘？王金平則直言，「那個我們見面談了再說」。

郭台銘當年因認為國民黨內初選不公，悍然退出國民黨，後來與柯文哲合作破局，但隨著去年11月26日九合一選舉結束後至今，郭一直未把話說死，甚至在春節期間赴板橋慈惠宮參拜，受訪時回應，「一切要神明指示」，被解讀已起心動念；侯友宜也自九合一選舉後，每日受訪議題都圍繞在選2024上，縱使總是未正面回應，但據了解，侯友宜私底下的布局持續進行，年前也曾有意要尋求王金平的意見但未果。

▲圖為郭侯兩人曾在2022年九合一選舉時，出席林國春競選總部成立。（圖／翻攝自Facebook／新北市議員林國春）

知情人士指出，王金平雖看似已淡出政壇，但依舊擁有豐沛人脈、政治經驗，因此誰想要代表藍營出戰2024，不只是郭台銘，就連侯友宜也需尋求王的支持。該人士認為，侯友宜雖然目前是國民黨最強母雞，但黨內尚未有「非他不可」的氣氛，且持續回應「侯侯做代誌」恐會讓黨內已不滿的情緒發酵得更快。至於在中南部支持度方面，雲林縣議會議長沈宗隆日前曾公開說，侯在南部沒有票，聲量都是綠營灌出來的，而王金平被問到這個問題時，就曾表示，侯不會沒有票，只是票多票少而已。所以侯友宜若想獲得南部勢力的支持，尋求王金平協助是可以理解的。

至於郭台銘，黨內人士指出，王是中華民國義消總會總會長，郭則是總顧問，郭對於打火兄弟不遺餘力的出錢出力，王至為感激，除了是長期好友之外，郭也需要透過王，了解國民黨內一些眉眉角角的運作，並且徵詢王金平的意見。不過對於今天傳出，郭台銘找王金平幫忙喬2件事，一是組「非綠大聯盟」，促成「郭柯配」，另一個則是幫郭台銘順利回到國民黨，近王人士指出，這個消息完全不正確，何況郭王兩人雖說過年前有約碰面，但至今兩人尚未見到面。

近王人士透露，王金平只會支持國民黨提名的人，「不可能為特定人去喬出一個局面，讓這個人去選」，跟郭台銘是好朋友，對方也有主動表明要相見，但郭並沒有說，與王見面就是要談跟選舉有關的事，「王金平不會捲入去喬出誰跟誰配的局面中」，因為成與不成都與自身無關；該人士判斷，國民黨內部目前想選總統的人包括侯友宜、黨主席朱立倫，黨內情勢因此變得非常複雜，而這並不是王金平可以去置喙的。