民進黨等著看！郭台銘若參選總統　黃揚明：財產要接受公評

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／ETtoday攝影中心）

記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘是否參選2024總統各界關注。前民進黨立委郭正亮日前表示，民進黨2020年就成立「郭台銘小組」，搜集了非常多資料卻未派上用場。對此，資深媒體人黃揚明昨日透露，民進黨在2019初選時，只是看藍軍互打，還沒有正式出手，但這次郭台銘若真的準備好要參選了，在財產部分就要接受公評。

黃揚明12日表示，郭台銘如果準備好要把所有名下財產公開，那歡迎來參選2024，相信台灣有很多人都希望看到郭台銘名下的資產到底有多少，「這有點像當初我們在跑新聞時，民眾黨提名新光小公主吳欣盈擔任不分區立委。當時中選會公佈財產申報資料時，所有人第一個查的就是吳欣盈，大家想要看看她到底多有錢。」

黃揚明指出，郭台銘在財產部分必須要接受公評，如果報少了一點人家就會說「這不是首富的身價，首富怎麼可能只有這些？」他舉例，郭台銘妻子曾馨瑩在美國加州的房地產，到時候會不會申報等，不僅很多民眾會等著看，民進黨更是等著看。

黃揚明強調，鴻海在全世界有許多投資，包括在中國大陸的投資可能被拿來說成統戰、舔共等抹黑、抹紅各式攻擊，郭台銘準備好了嗎？過去民進黨都還沒有對郭台銘下檢驗的功夫，不要忘記在2019初選，其實民進黨某種程度是看藍軍互打，所以他們還沒有正式出手。若這次郭台銘真的準備好要參選了，是否有辦法抵禦民進黨準備的「打郭小組」也是一大難題。