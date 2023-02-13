姜太公預言「朱立倫想選總統」搭擋是她　郭台銘口含龍珠但掉水裡

▲陽明山姜太公道場主席羅世新。（圖／姜太公道場）



記者陶本和／台北報導

陽明山姜太公道場今年藉由國運籤成功預測內閣改組，掀起話題。近日再度針對2024總統大選做出預測，根據卦象指出，國民黨主席朱立倫一定想選總統，而台中市長盧秀燕是最好的搭檔；至於近來討論度超高的鴻海創辦人郭台銘，雖然口含「龍珠」，但可惜掉進水裡。

道場主席羅世新表示，去年九合一大選，藍營大勝，朱立倫身為國民黨主席有戰功，經請示卦象，朱立倫自己想當王，絕對不會放棄選總統；在副手方面，則會建議朱立倫找台中市長盧秀燕，因為盧秀燕是個福將，自1994年步入政壇以來，一屆省議員、六屆立委及兩屆市長選舉皆勝選，創下九連勝紀錄。

羅世新表示，盧秀燕的父親是外省老兵，又嫁給本省人，可幫朱立倫提高聲勢，至於被各界認為有意角逐總統大位的鴻海創辦人郭台銘口含「龍珠」，可惜掉到水裡，如果郭台銘願意來道場，姜太公自有錦囊妙計幫他找到「龍珠」。同時，他奉勸國民黨要團結，進行君子之爭，不要有各自盤算，搞陰謀手段，互相傷害，否則也會「整船淹水」。

在民進黨方面，目前「德美配」呼聲相當高，但是卦象卻指出，賴清德與蕭美琴都太強，尤其從他們的鼻子來看，殺氣太重，外傳蕭美琴代表美國意志，如果坐在總統府，賴清德手腳一定放不開，因此蕭美琴還是適合外交工作，持續深化與美關係，以應付中共騷擾，這對國家來說分數最高。

他認為，賴清德應該要搭配鄭麗君競選，鄭麗君出身苗栗，可吸納客家票源，且曾任文化部長，有文化及柔性力量，加上丈夫從事電子科技業，都可替賴清德加分。