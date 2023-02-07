耍官威？國安會處長「機場咆哮拍桌」　提前偷跑出境還事後補登

▲時代力量委員邱顯智、王婉瑜。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量立法委員邱顯智、王婉諭7日召開記者會，揭露國安會秘書處處長於春節期間出國旅遊時，卻為在核准日期前出關，與基層人員產生衝突，期間更咆哮、拍桌，最後在移民署國境事務大隊大隊長協調下順利提前坐上飛機，更在事後完成補登，邱顯智痛批，這不是耍官威什麼才是耍官威？國安會跟移民署應該立刻啟動行政調查，監察院也該介入調查。

邱顯智表示，農曆春節結束後第一天自己就接到投訴，有國安高層攜眷出國旅遊，但因為申請日期有落差，出關時與現場人員發生爭執，因為核准時間還沒到、電腦刷不過去。

邱顯智指出，該國安高層自1月22日到26日要出國旅遊，也取得長官核准，班機是22日凌晨零時50分，但他卻想要在21號晚上出關登記，出關查驗的時候自然會被攔下來，就跟現場人員發生爭執，有咆哮、拍桌。

邱顯智表示，現場除3位基層人員外，還有副隊長、分隊長共5位人員。而移民署國境事務大隊大隊長正好在現場巡視，經過大隊長處理後，該國安會處長先蓋上隔天的出境章，順利在11點40分提前登記，更囑咐現場人員之後再補登記。

邱顯智指出，經詢問國安會後，國安會回覆，該人員尚未至核准出境時間，後經大隊長協助，11點40分他就坐在這架馬航裡並順利出境。移民署則回應，國境大隊確認其申請核准，就請該人員至候機室等候。

邱顯智批評，兩單位回覆都迴避最關鍵問題，為何21號晚上10點就放行？更蓋上隔日出境章？為何等到跨境系統解除限制後才輸入電腦？該次班機實際起降時間比預期提早22分鐘，11點53分飛機就離開閘口起飛了，這是國安會跟移民署沒有談到的關鍵事實。

邱顯智批評，保衛國家安全的單位雙雙知法犯法，憑藉權勢跟基層人員發生爭執，竟然可以耍官威在未核准時間就離開，這不是耍官威什麼才是耍官威？

王婉諭直言，22日才生效為何21日就可以出境？這是單一個案嗎？顯然不是，移民署在106年就發公文告訴大家，涉密人員要出國應該要注意出境時間，移民署在函示裡還強調，建議國安單位，考量是否有搭乘跨日航班的情事預留查驗出國時間，若不是位高權重的國安高層，可以這樣順利搭上飛機嗎？知法犯法、大耍官威，明明相關規定就在那邊，卻讓基層人員竄改資料，非常離譜。

邱顯智痛批，難得在台灣有特權可以橫著走路嗎？國安會跟移民署應該立即啟動行政調查、給人民一個交代，監察院也該介入調查，別讓少數耍官威的高層敗壞官箴、打擊第一線士氣，也應該公布現場影像，讓社會公評。