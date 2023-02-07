台中秋紅谷驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm...整排利齒超嚇人

▲台中秋紅谷抓到史前怪魚，身長120公分整排利齒超驚人。（圖／建設局提供）



記者游瓊華／台中報導

台中秋紅谷驚傳出現史前怪魚！台中市建設局接獲通報，在秋紅谷竟發現一隻鱷魚，進一步追查才確定是有「幽靈火箭」、「鱷魚火箭」之稱的鱷雀鱔，個性兇猛、乍看之下像是鱷魚、還有整排利齒。建設局委託野生保育學會專家前往捕捉，在1月10日苦等3小時終於捕捉到長達120公分的鱷魚火箭。

▲專家聽聞這隻鱷魚火箭在秋紅谷已有6、7年之久。（圖／建設局提供）



野生保育學會專家黃先生表示，大概六七年前就有聽聞秋紅谷有鱷雀鱔，若是同一隻，恐怕年紀已經有7歲。因聽聞秋紅谷的鱷雀鱔都在中午時間出沒，所以1月10日當天前往守候，直到下午3點看到鱷雀鱔出沒，他利用攜帶的「魚虎」碎肉當餌，採用路亞釣法，終於成功釣到鱷雀鱔，而這尾鱷雀鱔未來會交給台中市野生動物保育學會飼養。

鱷雀鱔有跟鱷魚一樣的短吻和兩排匕首般鋒利的牙齒，黃先生也提到，鱷雀鱔可說是活化石，大約白堊紀就已經存在，是外來物種，獵食性動物，最長可長到2公尺到3公尺長。在秋紅谷捉到的鱷雀鱔並非他首次捕捉到的「鱷魚火箭」，先前在台北等其他地方都捉到更大隻的鱷魚火箭。