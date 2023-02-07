土耳其強震傳「一家三口」受困　外交部：已安全救出

▲外交部發言人兼公眾會執行長劉永健。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

土耳其南部當地時間凌晨4點17分發生「規模7.8強震」，針對目前是否有國人受困一事，外交部發言人劉永健7日說明，根據駐處掌握情況，昨天下午曾傳出有國人一家三口受困，據了解已經安全救出來，而且健康無虞。

劉永健今天上午在外交部例行記者會說明，根據駐處掌握情況，昨天下午曾傳出有國人一家三口受困，據了解已經安全救出來，而且健康無虞，目前為止並沒有國人受困的新聞傳出。

此外，外交部昨天發布新聞稿說明，基於人溺己溺、救災不分國界的人道關懷精神，中華民國台灣政府宣佈捐贈土耳其政府20萬美元（約新台幣598.8萬元）賑災及安置災民，亦於晚間派遣救援隊，由輪值的台北市政府消防局及內政部消防署特種搜救隊組成的台灣國際搜救隊40名先遣隊員，攜帶3隻搜救犬及6.6噸救難裝備及器材，前往土國災區協助救援。

劉永健今天進一步說明，搜救隊預計今天中午會到達土耳其，經過駐處安排，相信會在第一時間就前往災區協助救災。他談及，1999年921地震發生時，土耳其曾經籌組救難隊來台灣救災，並且成功救出1名國人，因此，昨天晚間經土耳其政府同意，第一批搜救隊就已經出發了；至於敘利亞部分，劉永健說，由於目前在該國並無駐外館處，會以土耳其為救災重點。

外交部呼籲旅居當地或正在土耳其商旅活動的國人提高警覺，維護自身安全，並注意隨時可能發生的餘震。如果遭遇急難需要協助，國人可即撥打我國駐土耳其代表處緊急聯絡電話：+90-532-322-7162，或聯繫外交部緊急聯絡中心：0800-085-095，以取得必要協助。