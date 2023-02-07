「很想用力！」35周孕婦等不及了　到院前3分鐘救護車上產子

記者許權毅／台中報導

等不及了！台中一名34歲劉姓孕婦懷孕35周，昨（6）日晚間突然感覺腹部疼痛，趕緊請求救護車協助送醫，救護人員抵達後發現嬰兒胎頭已經露出，且有規則陣痛，送醫途中全程在車尾保護嬰兒，不料短短10分鐘車程「孩子等不及了」，孕婦不斷說「有想用力的感覺」，救護人員要她不用忍，沒多久嬰兒直接在救護車上誕生，宏亮的哭聲也讓救護人員、母親放下心中大石。

▲台中一名懷孕35周孕婦昨晚突然感覺腹部疼痛，送醫過程中在救護車上產子。（圖／台中消防提供）



台中消防指出，6日21時25分接獲民眾報案，指出有一名懷孕35周的孕婦腹痛需要送醫。3名救護人員到場後，劉姓孕婦表示這是自己的第二胎，且已經能看到胎頭露出，也感覺到有規則的陣痛。經救護人員評估後，認為孕婦生命徵象穩定，小心地將孕婦送上救護車，孕婦老公也趕緊跳上救護車副駕駛座，一同前往大里仁愛醫院。

▲▼十九甲分隊表示，孕婦急產案件相當少，3位執行任務的隊員也是第一次遇到。（圖／台中消防提供）



不料從孕婦慈德路住家到醫院短短10分鐘，孩子就等不及了，突然在救護車上傳來宏亮的哭聲，嬰兒自產道自然產生，救護人員趕緊用雙手保護新生兒，成功讓胎兒脫離母體，給予擦背刺激、抽吸口鼻及保暖並使用臍帶夾固定臍帶，順利於21時47分將母子二人送抵大里仁愛醫院。

執行任務的隊員李李怡凡說，當時在到院前大概3分鐘，孕婦跟救護人員說「一直有想用力的感覺」，救護人員馬上說「不用忍沒關係！」沒多久孩子就自然產出。孕婦急產的案件相當少見，這也是跟另外兩位學長施勝芳、蔣宗麟第一次遇到，十九甲分隊前一次遇到孕婦急產也是2、3年前了，讓人印象特別深刻。

▲▼新生兒哭聲宏亮，在救護車上產子後交由大里仁愛醫院協助。（圖／記者許權毅攝）

