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5生肖立春犯禁忌恐衰整年　快「躲春」化解災禍

4月這3星座最易犯小人　摩羯座要留意「玩笑別開過頭」

▲命理師楊登嵙建議，今年犯太歲的5個生肖立春當天待在家裡，避免與他人發生口舌之爭。（示意圖／pixabay）

記者隋昊志／綜合報導

本周六（4日）將迎來兔年第一個節氣「立春」，命理師楊登嵙建議，屬兔、鼠、龍、馬、雞5個生肖的人，最好都要「躲春」，不要出門自己安靜地待著，避免招惹晦氣，化解一年的災禍。

今年是癸卯兔年，犯太歲的生肖包括「屬兔、屬鼠、屬龍、屬馬、屬雞」的人，命理師楊登嵙表示，這5生肖的人，在「立春」當天最好都要「躲春」，由於今年立春是在2月4日早上10時42分21秒，因此往前後各推1小時，也就是早上9時42分到11時42分之間，千萬不要與人有口舌之爭，必須心平氣和地度過，最好不出門、不見光，就能化解一整年的災禍，成功「躲春」。

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楊登嵙指出，除了不出門、不見光之外，在某些地方的習俗更嚴謹，甚至會有不宜搬遷、理髮、探病、參加喪事等，以免招惹到晦氣上身，以及被不良磁場干擾，進而影響一整年的運氣。

▲▼命理師楊登嵙建議，今年癸卯兔年，可將綠豆用1顆、6顆用紅包袋分裝後放入口袋或包包，引動好運。（圖／楊登嵙提供）

▲命理師楊登嵙建議，今年癸卯兔年，可將綠豆用1顆、6顆用紅包袋分裝後放入口袋或包包，引動好運。（圖／楊登嵙提供）

楊登嵙表示，2023年歲次癸卯年，也是水兔年，癸為水，卯為木，水生木，「水」及「木」是今年的開運元素。黑色屬「水」，易經數字1和6結合後，會引動「水」的無形磁場，所以將綠豆（屬木）數1顆和6顆分別用紅包袋裝起來，放在左右口袋，或是一起放在錢包、包包內，如此一來就可引動好運的「水」及「木」磁場元素，讓新的一年好運全開，好運旺旺來。

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