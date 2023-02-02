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3生肖立春要「躲起來」　5大開運法曝

▲▼賞櫻,櫻花,中正紀念堂,賞花。（圖／記者季相儒攝）

▲立春將到，許多櫻花也都盛開了。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

周六就是24節氣的「立春」，民俗專家柯柏成分享5大開運法，像是擺放百合招貴人、擺置風車催文昌；另外，兔年犯太歲的生肖，尤其是「龍、雞、鼠」建議進行「躲春」。

柯柏成在臉書說，過了立春才是真正下一個生肖報到的時間，今年立春在陽曆的2月4日（陰曆正月十四）上午10時42分21秒交節氣，今年因閏年原因過年時間比以往提早很多，因此立春時間就不像以往都在初一至初五之間。

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柯柏成表示，依照24節氣的原則，立春為節氣之首，重要性可以從此看到，有幾個簡單的開運法提供給大家參考：

1、立春音同「利存」：

請在這一天將168元、1680元或16800元，這樣的數字轉進自己最常用的銀行帳號，可以啟旺自己的財運事業運一整年。

2、音聲催貴人：

這天上午10時42分21秒交節氣後至11點整，連續15分鐘以上在住家的南方用手機或音響都可以，在這個地方播放佛樂。如果自家狀況允許，在這個地方自己站著或坐著誦經念佛效力最大，利用音波震動的原理催旺自己的貴人。

3、擺放百合招貴人：

這一天在交節氣後，用透明的花瓶裝香水百合，花朵數要1、3、5朵，擺放在家中的南方，一樣可以達到催事業貴人的效果，給家裡環境不允許放佛樂的朋友另外一種選擇。

▼擺放百合招貴人。（示意圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化員林火車站全是百合花。（圖／記者唐詠絮攝）

4、擺置風車催文昌：

在這一天交節氣後，在家中的南方插上一支紙風車，大小顏色不拘，一直放到驚蟄就可以撤掉，這也是另外一種催貴人運的方法，但主要是給要在學習的學生遇到良師，推甄的學生遇到賞識自己才華的老師。

5、躲春避厄運：

兔年犯太歲的生肖，尤其是龍、雞、鼠生肖者建議進行躲春，這是一種古代流傳下來的習俗，由於太歲在立春這一天正式交接，天地磁場甚為混亂，因此這一天不能有口舌之爭，必須要和和睦睦、心平氣和地迎接這一天。

另外，更有一些地方習俗裡面，躲春這一天不宜搬遷、看望病重患者及參加喪事等，以免招惹晦氣，影響一整年的運氣。還有一點是在房間裡或者任何一個地方待著，只要不出門、不見月光，安安靜靜待上2小時左右，一直從新太歲出現待到舊太歲離開，這樣就能化解一年的災禍，也就是成功「躲春」。

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